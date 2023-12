Un important chargement de sucre en provenance d’Inde attendu au port de Bizerte

Dimanche prochain, un cargo transportant 23 mille tonnes de sucre blanc, en provenance d’Inde, accostera au port de commerce de Bizerte. Cette cargaison, destinée à la consommation domestique et industrielle, est importée pour le compte de l’Office du commerce.

Selon les informations fournies par une source régionale à l’agence de presse TAP, toutes les mesures logistiques et humaines nécessaires ont été mobilisées pour garantir une opération de déchargement rapide et efficace du navire. L’objectif est d’assurer une distribution rapide du sucre sur le marché local, répondant ainsi aux besoins de la consommation nationale et industrielle.

Cette arrivée de sucre représente une étape importante dans la gestion des approvisionnements et témoigne des efforts déployés pour maintenir la stabilité des stocks alors que la pénurie de sucre persiste depuis de longs mois.

Gnetnews