Un navire chargé d’environ 27 000 tonnes de blé dur accoste au port de Bizerte

Un navire transportant environ 26.679 tonnes de blé dur, provenant de Russie et destiné à l’Office des céréales tunisien, a accosté ce mardi au port commercial de Bizerte.

Lors de sa visite pour superviser les différentes procédures administratives et techniques précédant le déchargement et le chargement de ces quantités, le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a souligné l’importance de mener l’opération avec rapidité et efficacité tout en veillant à assurer les conditions appropriées, que ce soit pendant le chargement ou le transport.

La commission régionale, composée des services de l’Office des céréales, du port, de l’agriculture, du commerce et des autres structures de sécurité, douanières et locales, a appelé à une surveillance étroite de toutes les procédures, qu’il s’agisse des travaux réalisés dans les environs du port ou à l’extérieur, ainsi que des autres procédures liées au transport routier. La coordination étroite avec les différentes structures régionales compétentes et la garantie des meilleures conditions professionnelles pour les employés ont également été soulignées, ainsi que la nécessité de veiller à la sécurité générale de tous.

Le gouverneur de Bizerte a également noté la reprise graduelle de l’activité commerciale au port de Bizerte suite à la résolution des problèmes techniques sur le pont mobile, en accueillant plusieurs navires transportant du blé dur, de l’engrais et un chargement de 1052 têtes de bétail destinées à l’engraissement pour le compte de trois fournisseurs agréés, en plus des activités d’exportation.

