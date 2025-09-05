Un représentant du SNJT embarque dans la Flottille Soumoud pour Gaza

05-09-2025

Yassine Gaïdi, membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a annoncé vendredi 5 septembre 2025 sa participation à la Flottille Soumoud, qui vise à briser le blocus imposé à Gaza.

Lors d’une conférence de presse organisée ce jour, Gaïdi a expliqué que sa participation n’était pas une démarche individuelle ni une aventure personnelle, mais un prolongement de la mission de la presse et de la défense de la liberté d’expression. « Nous, journalistes, ne sommes pas faits pour être témoins passifs des tragédies de nos peuples, mais pour porter la vérité, où qu’elle se trouve », a-t-il déclaré.

Il a souligné que Gaza représente le cœur de l’âme arabe et le symbole vivant de la résistance à l’oppression. « Quand nous nous rendons à Gaza, nous marchons vers notre humanité, vers le sens même de notre existence », a affirmé le syndicaliste, précisant que la flottille part avec aucune arme autre que l’engagement, le stylo et la caméra, pour dénoncer le blocus et faire entendre la voix des Palestiniens.

Yassine Gaïdi a appelé ses collègues journalistes à continuer à relayer la vérité sur le terrain, soulignant que ce qui est capté en mer doit être porté au public et à la conscience internationale. « Ce que nous faisons en mer a besoin d’être complété sur terre », a-t-il insisté.

Le SNJT rappelle que la liberté de la presse et la défense des droits humains restent au cœur de son action, et que la participation de Gaïdi à la flottille s’inscrit dans cet engagement en faveur de la justice et de la solidarité internationale.

