Un temps clair et des températures stables pour ce lundi 30 juin

La journée de ce lundi s’annonce globalement ensoleillée sur l’ensemble du territoire, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures resteront stables : elles oscilleront entre 29 et 34 °C sur les zones côtières et les régions en altitude, tandis qu’elles atteindront entre 35 et 40 °C dans les autres régions du pays.

L’INM indique également que le vent soufflera faiblement à modérément, et que la mer sera peu agitée.

Gnetnews