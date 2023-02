Une délégation d’ambassadeurs reçue par le SNJT

Ce vendredi, les ambassadeurs de France, d’Allemagne, de Suède et de Tchéquie, ainsi qu’un représentant de l’Union européenne à Tunis, ont été reçus au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) par une délégation du bureau exécutif conduite par le président Mohamed Yassine Jelassi.

Selon un communiqué du SNJT, la visite a été l’occasion de discuter de l’état de la liberté de la presse en Tunisie, des défis auxquels sont confrontés les médias, ainsi que du travail journalistique.

Durant la rencontre, le président du syndicat a présenté les réalités de la profession, tenant compte de la situation politique et économique instable en Tunisie. Il a souligné l’importance pour les partenaires européens de soutenir la liberté de la presse, l’expression ainsi que les droits et libertés dans le cadre de la coopération, et de respecter l’indépendance des organisations de la société civile, la souveraineté nationale et l’État de droit en Tunisie.

