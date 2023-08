Tunisie : Néji se rend au siège de META à la Silicon Valley, en vue d’une coopération pour lutter contre les informations mensongères sur Facebook

Une délégation de l’entreprise, META, se rendra en Tunisie en octobre prochain, pour animer une série d’ateliers et de rencontres, et discuter de l’éventuelle réalisation de projets au profit des développeurs d’applications, et d’utilisateurs de réseaux sociaux, en matière de marketing numérique.

Elle examinera le possible hébergement de bases de données dans notre pays.

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, et la délégation l’accompagnant, ont effectué une visite à la société, META, à la Silicon Valley (Californie), en marge de sa visite de travail aux Etats-Unis.

META de Mark Zuckerberg (anciennement connue sous le nom de Facebook), est une multinationale, propriétaire de Facebook, d’Instagram, de Watsapp, et autres plateformes…

La réunion a rassemblé la présidente des politiques générales, Molly Montgomery, la présidente des politiques générales de l’Afrique du Nord, Shaden Khalaf, et des directeurs chargés de la région de MENA.

Les discussions ont porté sur la consolidation des mécanismes de coopération, en vue de lutter contre la propagation des informations mensongères, et le contenu incitant à la haine, avec la préservation du droit à la liberté d’expression et la protection des utilisateurs de toutes les formes d’escroquerie, et la protection des comptes officiels du piratage.

Gnetnews