Une délégation Tunisienne présente au Forum des Projets Urbains de la Méditerranée à Marseille

Une délégation tunisienne participe à la 5ème édition du Forum des Projets Urbains de la Méditerranée (FPU Med), le rendez-vous professionnel majeur pour tous les acteurs de l’aménagement urbain, qui se tiendra le 01er juillet 2022 à Marseille.

La délégation sera marquée par la présence de la Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement, (Al Buhaira Invest /ex : Société de Promotion du Lac de Tunis) et d’AVITEM (Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables), qui présenteront un atelier stratégique à des acteurs de la production urbaine en Méditerranée sur le changement d’approche dans les pratiques de fabrication de l’urbain et leur engagement dans la création d’un territoire dont les modes de conception participeront aux transitions écologique, économique et sociale de la ville.

Le nouveau projet d’aménagement lancé par Al Buhaira Invest, qui s’étale sur 110 hectares sur le lac de Tunis, en prolongement direct du centre-ville de Tunis, consiste en un vaste quartier urbain dessiné par des espaces publics majeurs, dont les bords du Lac, et est composé de multiples activités qui offriront de nouvelles opportunités d’habitat, de travail, de culture, de culte et de loisirs…, dans un objectif d’avoir un nouveau territoire qui fera de Tunis la ville productive de demain, attractive sur le plan international.

Il y a aussi la participation de l’Association Tunisian Smart Cities, présidée par Borhene Dhaouadi, Directeur de Développement Méditerranée et Architecte Referent Smart City chez Setec International, qui est très actif en matière de diplomatie citoyenne. En outre, les mairies de Tunis, Bizerte, Gabes et Mahdia y sont conviés ainsi que le ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire. Les autorités consulaires tunisiennes sont, également, conviées.

Outre une vingtaine d’opérations urbaines en Méditerranée, y sera programmé un atelier intitulé : « Les projets urbains au cœur du programme national Tunisian Smart Cities ». Lors de cet atelier dédié à la Tunisie, trois projets ont été sélectionnés pour être présentés à la demande de l’Association Tunisian Smart Cities et le Consulat Général de Tunisie à Marseille. Il s’agit, en fait, du projet de Sebkhet Bni Ghayadha, qui s’étale sur 132 ha à Mahdia, le Terminal Ropax à Bizerte (14 ha) et le projet de Gabes Oasis Intelligente (42 ha). Cet événement sera, donc, l’occasion pour le public d’acteurs de la ville et du logement d’avoir la possibilité de mieux comprendre les actions menées en faveur de l’aménagement du territoire en Tunisie.

« Par cette même occasion, la délégation tunisienne et l’équipe de Tunisian Smart Cities viennent à la rencontre de tous les professionnels présents sur le FPU Med 2022 pour échanger, partager, et débattre sur le thème de l’aménagement. Il ne s’agit pas de nier l’importance d’une approche classique de l’aménagement, qui reste irremplaçable pour analyser les problèmes existants –qui sont aussi récurrents- mais, FPU Med 2022 sera aussi l’occasion pour mettre en place une nouvelle approche spatio-temporelle des villes et de l’aménagement qui reste à imposer… Cette nouvelle donne des questions d’aménagement du territoire a toutes les chances d’être durable et réalisable », précise Borhéne Dhaouadi, également modérateur de cet atelier.

