Une exposition de timbres-poste en hommage Ã  la femme tunisienne, Ã  l’occasion du 13 aoÃ»t

Une exposition de timbres-poste en hommage à la femme tunisienne, à l’occasion du 13 août

Une exposition nationale des Timbres- Poste « Tunisiennes 2 » s’est ouverte hier, mardi 08 août, et se poursuit jusqu’au 15 août à la Cité de la Culture, en hommage aux aux femmes tunisiennes qui se sont distinguées par leur leadership, l’impact important sur l’histoire de la Tunisie dans divers domaines et ont contribué à la construction de la mémoire tunisienne.

Vingt-trois personnalités féminines tunisiennes décédées et en vie ont été sélectionnées, et 23 timbres postaux ont été émis portant le nom de chacune d’entre elles et un aperçu de sa biographie et de son parcours, à l’instar de la militante féministe Radhia Haddad, la militante Majida Boulila, la chirurgienne tunisienne spécialisée en chirurgie thoracique en Afrique, Habiba Al jilani, la militante Chadhlia Bouzegerou, la militante des droits de l’homme Ahlam Belhaj et la docteure en mathématiques Fatma Moalla.

La sélection comprend, par ailleurs, la première femme tunisienne présidente du Syndicat des journalistes tunisiens, Néjiba Hamrouni, la réalisatrice Kawthar Ben Hania, l’animatrice de radio Alia Babou, l’universitaire Lilia Ben Salem, le duo Zina et Aziza, l’artiste Hassiba Rochdi, l’actrice Fatima Ben Saïdan, la chanteuse, Oulaya et l’artiste Habiba Mesika, ainsi que la créatrice de mode Fella, Om ezzine Jammaliya et Fatima El Fehriya, la Dame de Carthage, Sainte Monique.

Y figurent, également, deux timbres de la loi n° 58 de 2017 relative à la l’élimination de la violence à l’égard des femmes et le programme « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violence.

Cette exposition a été inaugurée hier, mardi, par Amal Belhaj Moussa, Nizar Ben Néji, et Leila Chikhaoui-Mahdaoui, respectivement, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, ministre des Technologies de la Communication et ministre de l’Environnement.