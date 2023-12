Vers la création d’une agence tunisienne pour l’accueil des étudiants internationaux

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie envisage la création d’une agence dédiée aux étudiants internationaux. L’objectif principal de cette initiative est de simplifier l’accueil et l’inscription des étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur, tant publics que privés, tout en assurant un suivi personnalisé et en facilitant leur intégration sociale.

L’annonce a été faite lors de la 40ème conférence de l’Organisation arabe des responsables de l’admission et de l’inscription dans les universités arabes. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné que cette nouvelle agence agira en tant que structure exécutive pour la « diplomatie du savoir » produite par la Tunisie.

Il a expliqué que cette agence aura pour mission de renforcer la réputation des institutions universitaires tunisiennes en augmentant l’attrait des établissements supérieurs publics et privés auprès des étudiants étrangers. Cela se fera en améliorant les services d’accompagnement, d’accueil et de communication, tout en mettant en valeur les opportunités de formation universitaire à l’échelle internationale.

Au cours de la saison académique 2022-2023, la Tunisie a accueilli environ 9 498 étudiants étrangers, dont près de 7 563 venaient de pays africains. La création de cette agence vise à renforcer cette dynamique et à positionner la Tunisie comme une destination éducative de premier plan.

Gnetnews