Vers un nouveau cadre de partenariat stratégique entre la Tunisie et la Banque islamique de développement

Dans le cadre d’une visite de travail en Tunisie, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a reçu jeudi 10 avril au siège de son ministère une délégation du centre régional de la Banque islamique de développement (BID) basé à Rabat. Conduit par son directeur, Dr Ahmed Ag Abou Bakrine, le groupe était également accompagné de hauts responsables tunisiens, dont la cheffe de cabinet du ministère, le PDG de la Société nationale de sidérurgie “El Fouledh”, et le directeur général des industries manufacturières.

Au cœur des échanges : les perspectives de renforcement du partenariat entre la Tunisie et la BID, avec un accent particulier sur la préparation d’un nouveau cadre de coopération couvrant la période 2026-2028. Cette nouvelle feuille de route vise à soutenir les secteurs stratégiques tout en encourageant un rôle accru du secteur privé.

L’occasion a également permis de présenter les grandes lignes d’un projet ambitieux porté par la société “El Fouledh” : la création d’une aciérie dotée d’un four électrique d’une capacité annuelle de 300 000 tonnes, pour un coût estimé à 70 millions de dollars.

La ministre a salué la coopération fructueuse avec le groupe de la BID, soulignant l’engagement de l’État tunisien à développer davantage les relations de partenariat pour atteindre les objectifs communs. Elle a par ailleurs partagé les grandes orientations stratégiques de son ministère et les priorités qui en découlent.

De leur côté, les représentants de la BID ont insisté sur l’importance de cette visite, qui s’inscrit dans une volonté de renforcer le dialogue avec les autorités tunisiennes et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration dans les secteurs relevant du ministère de l’Industrie.

Il convient de rappeler que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la visite du 9 au 12 avril d’une délégation du centre régional de la BID à Tunis, dédiée à l’examen des voies de consolidation de la coopération bilatérale.

Fondée en 1975 et basée à Djeddah (Arabie saoudite), la Banque islamique de développement est l’un des principaux bailleurs multilatéraux mondiaux, regroupant 57 pays membres répartis sur quatre continents. La Tunisie se classe au 11e rang des partenaires actifs de la Banque et en est le deuxième bénéficiaire à l’échelle régionale. Entre 2010 et 2024, la BID a financé de nombreux projets en Tunisie dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et des mines, en particulier en partenariat avec la STEG, le Groupe chimique tunisien, la Compagnie des phosphates de Gafsa et la société nationale de pâte et de papier.

