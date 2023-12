Vers une réforme majeure de la gestion des déchets en Tunisie : Approbation de l’amendement de la loi sur les déchets

La Commission de l’Industrie, du Commerce, des Ressources Naturelles, de l’Énergie et de l’Environnement a tenu une séance d’écoute avec la ministre de l’Environnement Leïla Chikhaoui, le 14 décembre 2023, pour discuter du projet de loi modifiant la loi numéro 41 de l’année 1996 sur les déchets et leur gestion (numéro 39/2023).

La ministre a souligné en introduction que, par le passé, les municipalités géraient les déchets de manière individuelle et anarchique. La loi numéro 41 de 1996 a réglementé la collecte et la gestion des déchets par le biais du recyclage, instaurant des conditions légales strictes. Elle a expliqué que, entre 1996 et 2012, l’Agence nationale de gestion des déchets pouvait conclure des contrats directs avec les intervenants, mais depuis 2012, les contrats à court terme, limités à un an, ont créé des lacunes qui ont affecté négativement les installations publiques. Les décharges sont devenues une source de nuisance pour les résidents et les intervenants.

Elle a noté que cette procédure expire le 31 décembre de cette année, nécessitant ainsi une proposition d’amendement de la loi, en particulier dans son article 20, pour aligner les dispositions législatives en vigueur et faciliter les procédures. Cette révision s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère pour la gestion des déchets, garantissant l’efficacité des institutions publiques et favorisant le partenariat contractuel entre le secteur public et le secteur privé.

Certains députés ont posé des questions sur la signification de « la législation en vigueur » et sur la garantie de son efficacité. D’autres estiment que cette expression ouvre la voie à de nombreuses possibilités pour le traitement des déchets, notamment dans le domaine de l’énergie et de l’industrie. Ils espèrent que cet amendement sera inclus dans le projet du Code de l’Environnement et d’autres lois connexes.

Plusieurs députés ont salué l’initiative du ministère de l’Environnement visant à réviser les textes pour valoriser et exploiter les déchets dans les domaines des carburants et à soutenir les efforts de l’État dans les énergies alternatives.

En réponse aux interventions des députés, la ministre de l’Environnement a expliqué que le travail se fait en coordination entre les différentes parties impliquées dans la question des déchets. Cela s’inscrit dans le cadre d’une approche plus large au sein du Code de l’Environnement, qui sera présenté au Parlement dans les meilleurs délais. Elle a souligné que l’expression « la législation en vigueur » fait référence à plusieurs textes juridiques établis, englobant les obligations et les partenariats entre les secteurs public et privé, entre autres.

Après la lecture du projet de loi dans son unique article et l’introduction de quelques amendements, la commission a unanimement approuvé le projet de loi modifié.

