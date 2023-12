Visite de Leïla Jaffel à la prison de Mornaguia

À l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a effectué une visite surprise à la prison civile de Mornaguia le samedi 9 décembre 2023.

Au cours de cette visite, la ministre a eu des échanges approfondis avec les cadres et les agents de la prison. Elle a souligné l’importance cruciale de maintenir des niveaux élevés de moralité au sein du personnel carcéral tout en insistant sur la nécessité d’une vigilance accrue pour garantir la sécurité de l’établissement. Dans un contexte où la préservation de l’ordre et de la sécurité nationale est primordiale, Leïla Jaffel a rappelé la responsabilité majeure qui incombe aux membres du corps pénitentiaire.

La ministre a également réaffirmé l’impératif absolu de respecter strictement l’application de la loi, soulignant que le ministère demeure un soutien inébranlable pour tous les cadres et agents œuvrant dans le domaine pénitentiaire. Elle a toutefois rappelé que toute personne enfreignant la loi doit assumer la pleine responsabilité de ses actes.

Par ailleurs, Leila Jaffel a exprimé sa préoccupation concernant les lacunes identifiées au sein du personnel médical travaillant dans l’établissement pendant la période du soir. Elle a insisté sur l’urgence de renforcer le système de santé de la prison de Mornaguia et d’améliorer les services médicaux offerts aux détenus.

En mettant l’accent sur le suivi des conditions de détention, la ministre a effectué une visite approfondie dans diverses sections de la prison, rencontrant les détenus et écoutant attentivement leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les questions de transfert, de grâce et de libération conditionnelle. Elle a assuré les détenus de l’engagement du ministère à traiter équitablement toutes les demandes, dans le respect strict des lois et des normes en vigueur.

Leila Jaffel a conclu sa visite en encourageant les détenus à tirer parti des programmes de réhabilitation et de formation disponibles, les invitant à s’impliquer davantage dans des activités éducatives, récréatives et culturelles. Cette démarche vise à renforcer les opportunités de réintégration sociale des détenus dans la société.

Gnetnews