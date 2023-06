Visite du premier vice-président de la BERD en Tunisie

Cette semaine, Jürgen Rigterink, premier vice-président de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), effectue une visite en Tunisie.

Accompagné de Heike Harmgart, directrice générale pour la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée, et de Nodira Mansurova, directrice associée responsable de la Tunisie, sa visite s’étendra du 5 au 9 juin 2023. L’objectif principal de cette visite est de rencontrer les autorités tunisiennes et les membres de la communauté des affaires afin de discuter des priorités du pays.

Rigterink a expliqué que la BERD s’est engagée à soutenir l’économie tunisienne à travers ses investissements, ses services de conseil et ses engagements politiques.

Au cours de sa visite, le premier vice-président rencontrera des responsables tunisiens de haut niveau, notamment la cheffe du gouvernement, le ministre de l’Économie et de la Planification, le gouverneur de la BCT (Banque Centrale de Tunisie) ainsi que les ministres des Finances, de l’Agriculture et des Technologies de la communication.

Il convient de rappeler qu’au cours de la dernière décennie depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi près de 2 milliards d’euros dans 62 projets à travers le pays, dans les secteurs privé et public.

Gnetnews