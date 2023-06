Les raisons cachÃ©es du ballet des responsables europÃ©ens en Tunisie

Les raisons cachées du ballet des responsables européens en Tunisie

Depuis le début du mois de juin, la Tunisie a été le théâtre d’une série de visites de personnalités européennes de haut rang.

Ce « ballet des personnalités européennes », comme on pourrait l’appeler, a débuté avec la présidente du conseil italien Giorgia Meloni, qui après une première visite en solo le 6 juin dernier, est revenue quelques jours plus tard accompagnée de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

Cette série de visites comprenait également la visite du commissaire européen chargé du voisinage, qui a finalement été reportée à une date ultérieure.

Enfin, ce dimanche, la Tunisie a accueilli pour deux jours la ministre allemande de l’Intérieur, Nansy Faeser, et son homologue français, Gérald Darmanin.

Un seul fil conducteur a régi ces nombreux déplacements : la question migratoire. Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Center qui suit ces questions, nous donne son analyse.

Qui sera le « Safe Third Country »?

Comme mentionné plus haut, c’est un véritable ballet de personnalités européennes qui a eu lieu à Tunis depuis le début de mois de juin. Les principales discussions qui animent ces rencontres avec essentiellement le chef de l’Etat Kaïs Saïed, concernent la question migratoire.

A cet égard, l’agence Frontex a indiqué récemment que les pays de l’UE ont recensé plus de 50.300 entrées irrégulières via le centre de la Méditerranée au cours des cinq premiers mois de 2023. Selon Hamza Meddeb, l’accélération des flux migratoires suite à la crise du Covid-19, puis la guerre en Ukraine et la dégradation des situations économiques des pays du Sud de la Méditerranée (Afrique du Nord, au Moyen-Orient et au Sahel) poussent l’Union européenne à chercher des solutions pour endiguer cette explosion migratoire.

En parallèle de toutes ces visites en Tunisie, il y avait déjà des pourparlers au sein de l’UE sur la renégociation du cadre de l’immigration et de l’asile. « Il y avait beaucoup de tensions autour de la répartition du fardeau migratoire entre les pays européens, dont certains d’entre eux estiment être lésés, comme l’Italie, l’Espagne ou la Grèce considérant qu’il n’avaient pas assez de soutien de la part du reste de l’Europe », relève Meddeb.

Ainsi, cette révision du cadre a été adoptée la semaine qui a précédé la visite de Girogia Meloni en Tunisie le 6 juin dernier. Une révision qui a impliqué la création d’une catégorie de pays appelée the « Safe Third Country ». Il s’agit de pays tiers qui n’est ni le pays d’origine d’un demandeur d’asile ni le pays dans lequel il demande l’asile, mais qui est considéré comme sûr vers lequel il peut être renvoyé.

« Tout l’effort de l’Italie pour porter secours à la Tunisie et être le porte-parole de la Tunisie auprès de l’UE, participe à la volonté de voir la Tunisie jouer ce rôle d’Etat tiers », nous dit le chercheur.

Deal financier ou deal migratoire?

Un package de 900 millions d’euros en plus d’une aide immédiate supplémentaire de 150 millions d’euros. Voilà ce qu’ont ramené dans leurs bagages, lors de leur dernière visite à Tunis, le trio Van Der Leyen, Rutte et Meloni.

En effet, l’Union européenne a voulu renforcer ses relations économiques en proposant un accord sur l’ouverture de l’espace aérien, ainsi que la connexion via Medusa, un système de câble sous-marin à accès ouvert prévu pour relier 19 pays méditerranéens à l’Europe. De plus, des investissements dans les énergies vertes et renouvelables ont également été envisagées, ainsi que la participation de la Tunisie au programme italien Elmed de transport d’électricité en tant que fournisseur potentiel.

Selon Hamza Meddeb, ce package proposé par l’Union Européenne vise à susciter la volonté pour la Tunisie de jouer ce rôle d’Etat Tiers. « Ce package financier est en réalité un deal migratoire. Mais est ce que la Tunisie a un plan stratégique de développement économique? Non. Alors ce deal répond principalement à une demande européenne », nous dit Meddeb.

En outre le chercheur considère qu’il ne s’agit pas de fonds importants surtout dans le domaine de l’énergie et du numérique car ce ne sont pas des montants qui vont permettre de transformer réellement les secteurs concernés. « Il y avait surement moyen de négocier cette aide financière pour obtenir plus sur ces secteurs ». En effet, au vu des enjeux de la Tunisie en devenant le Safe Third State, les autorités tunisiennes auraient pu négocier à la hausse ce package financier.

Par ailleurs, Hamza Meddeb rappelle que la législation pour l’asile est inexistante en Tunisie. « La Tunisie ne dispose pas d’un cadre qui permet d’accueillir les demandeurs d’asile. Donc comment faire de la Tunisie un centre de tri de migrants alors qu’elle ne dispose d’aucun cadre légal ? », s’interroge-t-il.

Pas de deal européen sans un accord le FMI

Si l’issue de la visite du trio européen à Tunis semblait claire et assumée grâce notamment à la publication d’un communiqué conjoint, la visite du commissaire européen au voisinage qui devait travailler à la rédaction du mémorandum a été finalement reportée à une date encore indéfinie.

« On peut deviner que ce report prouve que la Tunisie n’a pas adopté une position assez claire », nous dit Hamza Meddeb.

Si la proposition de l’Union européenne peut paraître alléchante, il faut tout de même rappeler qu’elle est assujettie à un accord avec le Fonds Monétaire International, toujours en suspens depuis décembre dernier.

« Récemment, les Etats-unis ont décidé d’octroyer à la Tunisie un peu de flexibilité quant aux conditions de cet accord en demandant à la Tunisie de travailler à une nouvelle proposition en vue d’un nouvel accord technique. En effet, les européens ne peuvent pas se libérer du cadre FMI. Et sur cette question l’UE est restée évasive ».

A cet égard, le chercheur souligne que dans le communiqué commun qui a été publié suite à la visite de Ursula Von der Leyen, l’Union européenne n’a pas exprimé clairement l’assujettissement de l’aide financière européenne à l’accord avec le FMI. « Cela a été dit par Von Der Leyen mais pas mentionné dans le communiqué conjoint. Or l’assistance macrofinacière exige forcément un accord avec le FMI. Quand la Tunisie a découvert qu’il n’y aura pas l’un sans l’autre, le processus a été bloqué », poursuit le chercheur.

En effet, quelques jours plus tard, lors d’un entretien entre Kaïs Saïed et Charles Michel, le président de la commission européenne, le chef de l’Etat tunisien a réaffirmé son véto quant à un accord avec le FMI, soulignant que « les accords de Bretton Woods ne peuvent être l’unique destin pour l’humanité et que les conditions ou diktats sont inacceptables et que la Tunisie sera seulement le gardienne de ses propres frontières ».

Ainsi, accepter l’offre européenne reviendrait à accepter un accord avec le FMI.

« Ce deal répond surtout aux inquiétudes européennes. L’Europe est guidée par la peur des flux migratoires et elle est prête à occulter toutes les autres dimensions, notamment celle de l’absence d’une vision et une stratégie de développement claires pour le pays », conclut Hamza Meddeb.

Il apparaît ainsi que l’UE est davantage motivée par la préoccupation la question migratoire cherchant principalement à créer un cordon autour de l’Europe pour endiguer les flux de migrants et de demandeurs d’asile, plutôt que de construire un cadre de partenariat stratégique qui redéfinira ses relations avec la Tunisie.

Wissal Ayadi