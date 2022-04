« Washington disposé à soutenir davantage la Tunisie, à condition d’un retour au processus démocratique » (Blinken)

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a déclaré que son pays est disposé à accorder plus de soutien à la Tunisie, si le président Kaïs Saïed retourne au processus démocratique.

S’exprimant devant une commission du Sénat américain, il a indiqué que le soutien de la Tunisie est tributaire d’une vision claire, signalant que ce qui se passe aujourd’hui empêche les aides financières.

Le chef de département d’Etat US a exprimé son inquiétude envers la dissolution unilatérale de l’Assemblée. « Nous insistons sur une opération de réforme globale, et transparente, incluant les partis, organisations et syndicats ».

Gnetnews