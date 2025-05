Washington et Riyad concluent un accord militaire historique de 142 milliards de dollars

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont officialisé ce jeudi un partenariat stratégique d’envergure inédite avec la signature d’un accord militaire d’une valeur de 142 milliards de dollars, un montant record dans l’histoire des relations bilatérales entre les deux pays.

La « Déclaration de partenariat économique stratégique », paraphée à Washington par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président américain Donald Trump, scelle une coopération renforcée dans les domaines de la défense, l’énergie et l’exploitation minière, en plus de contrats d’armement massifs.

Cet accord intervient alors que le président Trump entame une tournée diplomatique au Moyen-Orient, qui le conduira en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Un sommet régional est également prévu avec les chefs d’État du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Qualifiant sa visite de « moment historique », Donald Trump a affirmé que cet accord marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations américano-saoudiennes et dans la promotion d’une coopération régionale accrue, dans un contexte de recomposition stratégique au Moyen-Orient.

Gnetnews