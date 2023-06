Zahi devant la conférence de l’OIT à Genève : « La Tunisie œuvre à bâtir un Etat social, fondé sur la justice et la lutte contre la pauvreté »

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a déclaré que « la Tunisie a conçu des approches et un modèle de développement alternatif, fondé sur les règles de bonne gouvernance, et de répartition équitable des richesses, dans le cadre d’une approche participative, garantissant la contribution de toutes les parties, et consacrant la décentralisation et la gouvernance locale, en activant le rôle des régions en matière de relance économique et en accélérant la mise en œuvre d’un programme de réformes à vocation sociale, ce qui est à même de réduire la pauvreté, les disparités sociales et régionales, consolide les droits fondamentaux au travail, et offre de nouvelles opportunités pour l’emploi ».

Prononçant ce vendredi 09 juin à Genève, l’allocution de la Tunisie aux travaux de la 111ème session, de la conférence internationale du travail, en présence du Directeur Général de l’Organisation internationale du travail (OIT), des chefs de délégations et des représentants des partenaires sociaux, Malek Zahi a affirmé que « partant de sa foi, dans l’importance de l’inclusion sociale et de la création d’une dynamique économique locale, étant un 3ème secteur aux côtés des secteurs public et privé, le décret n’o 15 de l’année 2022, relatif aux sociétés communautaires, est venu confirmer l’adoption par l’Etat d’un choix économique, aux fins sociales ».

Un tel processus vise à réunir des conditions de vie décente dans l’ensemble des régions, sans discrimination, en vue de réaliser l’inclusion et la stabilité sociale, ce qui favorise le développement durable et sécurise les catégories les plus vulnérables, a-t-il souligné en substance.

Le ministre a affirmé « l’attachement de notre pays à bâtir des fondements solides de la justice sociale et à développer un dispositif de protection sociale, pour assurer les attributs d’une vie décente à l’ensemble des couches de la société ».

« L’Etat ne renoncera pas à son rôle social, et poursuivra ses efforts en matière d’accélération de la redistribution de la richesse, afin de bâtir un Etat social, fondé sur la lutte contre la pauvreté, en donnant l’occasion aux catégories démunies et à revenu limité d’accéder à l’autonomisation économique et sociale ».

Gnetnews