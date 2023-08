ZLECAF, COMESA, Route de la Soie… la Tunisie au cÅ“ur du libre-Ã©change rÃ©gional et mondial, mais les stratÃ©gies manquent pour en tirer profit (Experts)

ZLECAF, COMESA, Route de la Soie… la Tunisie au cœur du libre-échange régional et mondial, mais les stratégies manquent pour en tirer profit (Experts)

La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) a ouvert de vastes horizons pour les économies africaines, offrant de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Ratifié en 2020 par la Tunisie, cet accord représente une avenue prometteuse vers une expansion économique durable et une diversification des échanges commerciaux pour la Tunisie.

Outre la ZLECAF, la Tunisie est membre de plusieurs zones de libre-échange, qui jusqu’ici n’ont pas été exploitées.

Pour en savoir plus, nous nous sommes adressés à deux experts : Mondher Khanfir, vice-président du Tunsia Africa Business Council (TABC) et Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Center.

La ZLECAF pour une intégration régionale

Le projet ZLECAF est un projet porté par l’Union africaine pour l’intégration régionale élargie entre les pays d’Afrique. Pour le moment seuls 32 pays sont signataires de ce traité.

La Tunisie a ratifié ces accords en août 2020, pour autant aucune action concrète dans ce cadre, n’a encore été réalisée. Selon Monder Khanfir, il s’agit d’un processus long en raison d’abord de la grande superficie du continent mais également du retard au niveau des infrastructures.

En effet, la ZLECAF a été construite sur l’approche des corridors (corridors approach). « L’aérien coute très cher et ne convient pas à tout type de marchandise et le maritime prend du temps. Le terrestre, qui reste l’approche la plus adaptée, reste très en retard », nous dit Monder Khanfir.

Selon ce dernier, pour réussir l’intégration régionale, il est essentiel de développer l’infrastructure. Malgré la mise en place du projet PIDA (Programme de Développement des Infrastructures en Afrique), dont l’objectif est de promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté en Afrique grâce à la mise en œuvre des réseaux intégrés d’infrastructures régionales, le continent reste à la traine quant aux projets. « L’ingénierie des projets est compliqué. L’Afrique est un continent très lent dans la réalisation des projets et leur concrétisation», souligne l’expert. Par ailleurs, Khanfir pointe du doigt les problèmes administratifs et de gouvernance.

« Il ne suffit pas de signer des traités, il faut les corridors qui permettront d’acheminer les marchandises ».

Des accord oui… mais après ?

La Tunisie a traditionnellement adopté une politique d’ouverture économique et a été engagée dans plusieurs accords de libre-échange pour promouvoir le commerce international et attirer l’investissement étranger. Ces accords de libre-échange ont joué un rôle important dans le développement économique et la diversification des échanges du pays.

La Tunisie a un accord d’association avec l’Union Européenne (UE), avec la Zone Arabe de Libre-Échange (GAFTA), elle est membre de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC), de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) et enfin de la ZLECAF.

Pour autant, la Tunisie n’a jamais réussi à saisir les opportunités de ces accords afin de développer son économie nationale. « Ces accords n’ont jamais vraiment permis de produire la dynamique économique attendue. Le taux de chômage est toujours aussi haut, nous sommes toujours en retard du point de vue technologique et nous sommes en position de dépendance vis à vis de nos partenaires économiques », poursuit Mondher Khanfir.

Manque de vision et de stratégies

La ZLECAF favorise également un climat propice à l’investissement, en créant une zone de libre-échange plus vaste et en harmonisant les réglementations commerciales. Pour la Tunisie, cela peut se traduire par une augmentation de l’Investissement Étranger Direct (IED) en provenance d’autres pays africains participants. Les investissements dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie renouvelable, la technologie et les industries manufacturières pourraient stimuler la croissance économique et la création d’emplois dans le pays.

Pour autant, Mondher Khanfir regrette le manque de vision et de stratégie de la Tunisie pour tirer profit de ces accords. « On ne peut pas entrer dans une zone de libre-échange sans investissements. Il faut avoir une feuille de route pour savoir quels sont les pays ciblés, les secteurs. Il y a des négociations en cours via le comité ZLECAF au ministère du Commerce », affirme-t-il.

Il indique, à cet égard, que paradoxalement c’est le secteur privé qui est à la traîne, pour la simple raison qu’il ne dispose pas de toutes les informations relatives au marché africain. « Le secteur privé doit savoir tout d’abord quels secteurs seront libéralisés. Aucune étude de conquête de marché n’a été réalisée depuis la ratification de l’accord ZLECAF », déplore Khanfir.

En effet, la data est une donnée essentielle pour la valorisation de l’intelligence économique et de la diplomatie économique.

« Pour une stratégie gagnante, il faut d’abord une offre pour l’Afrique, sachant que tous les secteurs peuvent être exportés », ajoute-t-il.

A noter que le TABC essaye tant bien que cela de jouer ce rôle afin de faire remonter les informations aux entreprises désireuse de se développer en Afrique. Une action louable mais qui ne remplace en rien l’action gouvernementale en la matière.

« La ZLECAF est un sujet qui est à mon sens sous-estimé. La preuve en est que seulement 4 personnes s’occupent de ce dossier au sein du ministère du Commerce. Or c’est trop peu pour un continent comme celui de l’Afrique », dévoile Khanfir.

Autre problème de taille, le financement. L’expert rappelle que le dinar non convertible pose un grand nombre de freins. « Les entreprises qui souhaitent investir en Afrique sont obligées d’aller chercher l’argent ailleurs. Il faut que les banques décident elles-aussi de s’exporter vers l’Afrique afin d’accompagner les entreprises », lance-t-il.

Une vision qu’a déjà intégré le Maroc, dont les banques et assurances sont largement implantées dans plusieurs pays du continent.

Le vice-président du TABC évoque également le manque de relais économiques dans chaque pays. Il préconise dans ce sens de créer des structures telles que les chambres mixtes afin d’aider les entreprises dans leurs démarches. « Il faudrait un Mr AFRIQUE dans chaque ambassade, dans chaque ministère pour développer nos relations avec le continent », nous dit M. Khanfir.

Corridors

Il y a une sorte de schéma directeur pour les corridors en Afrique. Pour la plupart ils sont en cours de construction. Certains axes routiers et ferroviaires sont déjà en service notamment en Afrique de l’Est.

« Ce qui manque, ce sont les axes transsahariens qui permettent de relier le nord au sud du Sahara. Sur cette question, c’est l’insécurité qui règne dans ces régions, qui est en cause du retard », souligne l’expert.

Quant à la Tunisie, elle se retrouve coincée entre deux corridors, celui de l’Algérie d’un coté et de la Libye de l’autre. « Le pays doit se connecter sur les deux corridors qui sont très stratégiques. L’idée de construire une grande zone franche à la frontière libyenne permettrait la création d’un hub logistique, et ce aux portes du désert », affirme Khanfir.

La route de la soie… de grandes idées mais peu d’avancées

La route de la soie est une grande initiative chinoise mondiale, financée par l’Etat chinois qui consiste à connecter la Chine à l’économie mondiale surtout au niveau des infrastructures comme les ports et les routes.

« L’idée était que la Chine consolide son accès à l’économie globale en termes d’infrastructures routières, portuaires comme c’est déjà le cas dans certains pays européens, d’Afrique ou des Balkans. Tous ces projets ont été financés par les Banque de développement Chinoise », nous dit Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Center.

Ce dernier explique que la Tunisie a longtemps hésité, contrairement à l’Algérie voisine, qui a adhéré très tôt, ou comme aussi le Maroc et l’Egypte.

« La Chine s’est très vite intéressée à la zone logistique de Ben Guerden et à celle du Sud Est comprenant le port de Zarzis. En 2017, ils avaient signé le financement d’une étude sur la création de la zone logistique sud est…Et depuis plus rien », nous dit-il

L’absence de projets dans le cadre des accords de la route de la soie sont dus à plusieurs raisons. D’abord Meddeb déplore l’absence de réflexion stratégique et de propositions du côté Tunisien. Par ailleurs, il indique que la Chine n’a pas vu non plus la Tunisie comme étant un endroit stratégique. « Les alternances gouvernementales ont aussi handicapé le développement de ces accords, ce qui a créé également une forme de réticences de la part des Chinois », souligne le chercheur.

L’autre frein est géopolitique. Dans ce sens, Hamza Meddeb soutient que le rapprochement avec la Chine pourrait créer certaines tensions avec les partenaires historiques de la Tunisie comme l’Europe. « Aucun gouvernement n’a pu assumer car renforcer ce partenariat risque de froisser ses partenariats historiques », considère-t-il.



Wissal Ayadi