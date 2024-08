Arrestation de Safi Saïd : Détails sur sa tentative de franchissement clandestin de la frontière tuniso-algérienne

Selon des informations obtenues par Mosaïque FM, l’unité des gardes-frontières de la Garde nationale à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine, a été alertée hier, mardi 20 août 2024, que les autorités algériennes avaient arrêté Safi Saïd et son accompagnateur vers 7 heures du matin. Ces derniers auraient franchi la frontière et pénétré en territoire algérien du côté de Douar Sidi Thaher, village de Bouderias, situé dans la délégation de Foussana, à hauteur des bornes frontières 206 et 207.

Après leur arrestation par les unités tunisiennes, Safi Saïd et son accompagnateur ont été remis aux autorités sécuritaires algériennes dans le village de Bouchebka, wilaya de Tébessa. Ils sont actuellement en attente de leur transfert à la commune de Houijbat, où des mesures légales seront prises à leur égard.

Gnetnews