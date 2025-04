Immobilier/TensiomÃ¨tre Locatif de Mubawab : Le marchÃ© rÃ©sidentiel tunisien en mutation

Immobilier/Tensiomètre Locatif de Mubawab : Le marché résidentiel tunisien en mutation

Le marché locatif tunisien poursuit sa dynamique, comme en témoigne la 9ème édition du « Tensiomètre locatif » de Mubawab, qui dresse un état des lieux précis des tendances pour le second semestre 2024.

Une analyse pointue d’un secteur en évolution

Dans un contexte où près d’un cinquième des Tunisiens sont locataires, la location résidentielle à long terme occupe une place prépondérante sur le marché immobilier national. Ce rapport, basé sur les données recueillies sur Mubawab.tn, s’est attaché à analyser en profondeur les prix, les typologies de biens et les quartiers les plus prisés. L’étude se concentre exclusivement sur les logements destinés à la location résidentielle longue durée, délaissant les biens commerciaux, terrains, fermes et propriétés en vente.

Des indicateurs économiques en hausse

Les chiffres présentés témoignent d’une évolution positive :

Prix des loyers : Les appartements enregistrent une hausse de 7 % par rapport au second semestre 2023 et de 3 % par rapport au premier semestre 2024, signe d’une demande soutenue.

Superficies : Si la surface moyenne des appartements a légèrement reculé de 1 % sur l’année, elle progresse de 3 % entre les deux semestres de 2024, reflétant une adaptation des besoins des locataires.

Typologie des biens : Plus de la moitié des offres concernent des appartements, avec 43 % des recherches ciblant spécifiquement ce type de logement.

Zoom sur les quartiers et les superficies recherchés

Grand Tunis

Les quartiers de La Marsa, Cité Ennasr 2 et Les Jardins de Carthage restent incontournables, affichant des taux de demande respectifs de 8 %, 7 % et 6 %. Par ailleurs, Boumhel, bien que moins central, voit une montée en puissance de l’intérêt pour les appartements S+2 et S+3, avec des loyers moyens avoisinant les 1 015 DT et 1 135 DT par mois, pour des superficies allant de 90 à 130 m².

Cap Bon

À Hammamet Nord, les appartements S+2 dominent avec 46 % des recherches, principalement pour des superficies de 50 à 90 m². En parallèle, Hammamet Sud se distingue par une forte demande pour les appartements S+1, avec un loyer moyen de 1 060 DT/mois et des surfaces similaires.

Sahel

El Kantaoui reste le leader du secteur avec 47 % des recherches pour les appartements S+2, tandis que Chott Mariem connaît une augmentation notable des loyers des S+2, en hausse de 13 % – passant de 995 DT à 1 125 DT entre les deux semestres de 2024.

Gnetnews