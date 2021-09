Ennahdha: DÃ©mission collective de 105 membres et dirigents

Ennahdha: Démission collective de 105 membres et dirigents

C’est l’implosion au sein du parti Ennahdha. En tout 105 dirigeants et membres du mouvement ont présenté une démission collective. Ils imputent cette décision à l’échec de la réforme du parti et font assumer l’entière responsabilité de l’isolement d’Ennahdha sur la scène politique nationale à la direction du parti.

Parmi les démissionnaires on retrouve des hauts cadres du mouvement comme Abdellatif Mekki, Samir Dilou et Mohamed Ben Salem. Figurent aussi des députés à l’instar Jamila Ksiksi, Toumi Hamrouni, Rabeb Letaïef et Nassiba Ben Ali.

Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Santé, Abdelatif Mekki a fait part de sa« tristesse » en raison de la « douleur de la séparation ».

Une douleur intense, mais je n’avais pas le choix après la longue tentative, surtout ces derniers mois… J’assume la responsabilité de ma décision que j’ai prise pour le bien de mon pays. », a-t-il déclaré.

La liste complète des démissionnaires est disponible sur sa page Facebook.

Gnetnews