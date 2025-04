Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

Dans un contexte où la flexibilité et l’innovation redéfinissent les modes de travail, le groupe IWG (Regus, Spaces…), acteur majeur du secteur des espaces de coworking en Tunisie vient d’inaugurer un tout nouveau centre, renforçant ainsi son maillage national et son rayonnement international.

Regus double la mise à Tunis

Présente en Tunisie depuis 2020, la marque Regus (groupe IWG) a démultiplié ses implantations : de trois centres à l’ouverture prochaine de six ! « Nous avons inauguré trois espaces à Tunis et ajouté 2 079 m² en un an, avec une offre unique que l’on ne trouvait pas ici », souligne Mme Nesrine Bziouech, Responsable Pays, Manager des Ventes et des Partenariats pour la Tunisie. Chaque site propose bureaux privatifs, open spaces, salles de réunion, services de domiciliation, conciergerie et assistance administrative… L’ensemble étant pensé pour libérer l’entrepreneur des contraintes logistiques.

Un réseau global à portée locale

Avec plus de 4 000 centres dans 120 pays et 899 nouvelles ouvertures en 2024, Regus permet à ses membres tunisiens de bénéficier, non seulement des infrastructures locales, mais aussi d’un accès mondial. « Nos clients tunisiens peuvent se connecter à plus de 4 000 espaces à travers le monde », rappelle Mme Bziouech. En parallèle, la marque prévoit d’étendre son réseau tunisien à Sfax, Sousse, Nabeul, Gabès et Djerba, pour se rapprocher de tous les entrepreneurs, du freelance à la PME de 1 000 salariés.

Spaces Le Golf de Tunis

De leur côté, Amira Dridi (Spaces) et Zina Mahmoud (Regus), toutes deux Community Sales Manager déclinent la vision de la deuxième enseigne du groupe IWG : « Spaces, c’est le plus gros fournisseur d’espaces de travail au monde, numéro 1 avec plus de 4 000 centres dans 120 pays. Nous croyons que l’avenir des coworking spaces se joue en Afrique ». Situé à Lac 3, près de l’aéroport et des ports de La goulette et Radès, le centre occupe trois étages et 2500 m² dans un immeuble offrant une vue dégagée sur le lac et le trafic aérien. Un espace moderne doté de toutes les dernières technologies en terme d’infrastructure.

Atouts et des espaces de coworking

L’essor des espaces collaboratifs répond à plusieurs atouts:

-Flexibilité contractuelle : abonnements modulables (à la journée, au mois, ou illimités), possibilité de changer de site selon les besoins.

-Économies d’échelle : mutualisation des coûts (accueil, ménage, Internet haut débit, équipement), évitant d’investir dans des locaux propres.

-Réseautage et innovation : rencontres informelles, événements thématiques et partenariats favorisent l’éclosion de projets et la collaboration inter-entreprises.

-Qualité de vie : environnement de travail moderne, ergonomique et convivial (cafés, zones de détente, lumière naturelle) qui stimule la productivité et attire les talents.

En Tunisie, cet engouement se traduit par une fréquentation croissante : des start-ups aux filiales de multinationales, 70 % des utilisateurs de ces espaces sont de grands groupes cherchant à rester agiles et à offrir à leurs équipes un cadre stimulant. Les entrepreneurs locaux, de leur côté, profitent d’un écosystème propice à la visibilité et à l’accélération de leur développement.

Une offre à la carte et modulable

Chez Spaces, tout est personnalisable : domiciliation, gestion du courrier, accès « membership » (5, 10 jours ou illimité), location de salles de réunion, bureaux privatifs à l’heure, à la journée ou long terme, voire la privatisation d’un étage entier. « Nous gérons l’intégralité des services — ménage, accueil, maintenance, restauration, logistique, mise en relation — comme dans un hôtel de luxe », détaillent Mesdames Dridi et Mahmoud. Des partenariats avec des traiteurs et des architectes d’intérieur viennent renforcer cette proposition « clé en main ».

Perspectives et enjeux

Entre l’accélération planétaire du coworking et la spécificité du marché tunisien, Regus et Spaces se livrent une véritable course à l’expansion, avec l’ambition commune de couvrir bientôt toutes les grandes villes du pays. Au-delà du simple bail, il s’agit de proposer un écosystème où l’on trouve non seulement des bureaux, mais surtout une communauté, des services sur mesure et un accès instantané à un réseau international.

À l’heure où la Tunisie cherche à dynamiser son tissu entrepreneurial, les nouveaux centres Regus et Spaces promettent d’être des catalyseurs de croissance et de coopération.

Wissal Ayadi