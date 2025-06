3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contrer les cybermenaces les plus avancées

À l’occasion d’un dîner-gala organisé au restaurant La Closerie, à La Soukra, les entreprises tunisiennes 3S et GlobalNet ont dévoilé leur nouvelle solution de cybersécurité baptisée TrustShield, un Security Operations Center (SOC) managé de dernière génération. Ce lancement marque un tournant stratégique dans la volonté des deux sociétés de renforcer la résilience numérique de leurs clients face à l’intensification des cyberattaques.

Un bouclier intelligent et réactif

Conçu pour répondre aux menaces les plus sophistiquées, TrustShield s’appuie sur trois piliers fondamentaux : une équipe d’analystes chevronnés, des processus conformes aux normes internationales (ISO 27001, NIST), et des technologies de pointe intégrant l’intelligence artificielle et l’automatisation.

À la différence des SOC traditionnels, TrustShield propose une surveillance continue 24/7, une réponse automatisée aux incidents et un accompagnement humain personnalisé. L’objectif : permettre une détection rapide, une réaction efficace et une remédiation optimisée.

Des outils puissants au service de la cybersécurité

Parmi ses fonctionnalités phares :

XDR (Extended Detection & Response) : corrélation des signaux provenant des endpoints, serveurs, réseaux et environnements cloud pour une détection contextualisée.

VMS (Vulnerability Management System) : identification proactive des failles critiques avec des recommandations de correction hiérarchisées.

SIEM intégré : centralisation des journaux d’activité, alertes corrélées et traçabilité complète pour des investigations poussées.

IA comportementale : hiérarchisation automatique des incidents et détection des anomalies.

TrustShield offre également une interface centralisée et personnalisable, avec des tableaux de bord dynamiques permettant une visibilité en temps réel sur l’état de sécurité global.

L’intelligence artificielle au cœur du dispositif

Grâce à l’intégration d’une couche SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), TrustShield automatise les réponses aux attaques avec des scénarios adaptatifs, réduisant ainsi le temps de réaction à quelques secondes. Cette approche réduit la charge cognitive sur les analystes tout en augmentant la précision des détections et la rapidité des interventions.

Un choix stratégique dans un contexte mondial préoccupant

Lors de la présentation, Adel Dahmani, Directeur Général Adjoint de 3S, a rappelé les enjeux critiques de la cybersécurité : pénurie mondiale de 3,4 millions de spécialistes, 72 % des entreprises externalisant leur sécurité, et 80 % recourant à l’IA pour se défendre. Pourtant, seuls 3 % des entreprises seraient réellement matures sur le plan cybersécuritaire.

« TrustShield est bien plus qu’un service, c’est une promesse de confiance, de résilience et d’excellence, fruit de plusieurs mois de travail de nos équipes, en partenariat avec des leaders du secteur comme Palo Alto et Splunk », a-t-il affirmé.

Avec TrustShield, 3S et GlobalNet ambitionnent de positionner la Tunisie comme un acteur majeur dans la lutte contre les cybermenaces, en mettant à la disposition des entreprises une solution sécuritaire agile, performante et alignée sur les meilleures pratiques internationales.

Samy Ben Naceur