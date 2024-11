Escalade des tensions : Le Hezbollah lance une salve de roquettes sur le nord d’IsraÃ«l

Escalade des tensions : Le Hezbollah lance une salve de roquettes sur le nord d’Israël

Le Hezbollah libanais a annoncé, ce lundi matin, avoir tiré « une grande salve de roquettes » en direction de la ville de Safed, située dans le nord d’Israël. Cette attaque intervient dans le contexte d’une guerre ouverte entre le mouvement libanais et Israël, qui a débuté fin septembre.

L’escalade a été marquée par la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué lors de frappes israéliennes. Depuis, l’armée israélienne mène une campagne intensive contre des cibles au Liban, combinant frappes aériennes et opérations terrestres pour affaiblir l’organisation. Ce nouvel échange de tirs entre le Hezbollah et Israël témoigne d’une aggravation de la situation dans la région, augmentant les inquiétudes internationales quant à un risque d’embrasement plus large.

