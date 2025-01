L’ARP examine un projet de loi pour financer le programme national d’assainissement

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a débuté, ce lundi 20 janvier 2025, l’examen du projet de loi N°89 de l’année 2024, portant sur l’approbation d’un accord de prêt conclu entre l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et l’Agence Française de Développement (AFD). Ce projet vise à financer la sixième phase du Programme National d’Assainissement des Quartiers Populaires (PNAQP6).

L’accord, signé en juin 2024, prévoit un prêt de 50 millions d’euros (environ 165,75 millions de dinars) et une subvention de 1 million d’euros (environ 3,3 millions de dinars). Il a pour objectif d’améliorer les infrastructures d’assainissement dans 139 quartiers, touchant près de 261 000 habitants supplémentaires. Le projet, qui devrait être achevé en décembre 2030, vise à améliorer les conditions de vie des Tunisiens tout en réduisant les disparités territoriales en matière d’accès aux services d’assainissement.

Cette initiative, qui se concentrera particulièrement sur les gouvernorats intérieurs, inclut des interventions dans des quartiers prioritaires tels que ceux de Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Médenine et Gabès. Elle permettra de connecter des écoles, des centres de santé et des centres pour handicapés au réseau d’assainissement public, tout en améliorant la gestion des eaux usées dans des zones sensibles et protégées.

Le financement sera remboursé sur une période de 20 ans, avec 7 ans de grâce. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national d’assainissement, lancé en 1982, qui a déjà permis d’assainir plus de 1146 quartiers au profit de 1,4 million de personnes, grâce aux financements successifs de l’AFD.

