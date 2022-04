Tunisie : Des températures en hausse, atteignant les 32°

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 26 avril par une hausse des températures.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit des températures relativement stationnaires, avec des maximales comprises entre 20 et 25° sur les côtes-est et les hauteurs, et entre 26 et 32° dans le reste des régions.

Le mercure atteindra les 36° à Borj el-Khadhra.

Des vents violents accompagnés par des tempêtes de sable sont attendus au Sud du pays, ce qui provoque une baisse de la visibilité horizontale.

L’INM réitère son appel aux usagers de la route d’être prudents dans les gouvernorats du Sud.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche dans le Golfe de Gabès, avec une mer très agitée…et agitée sur le reste du littoral.

