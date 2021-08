Tunisie : Les courbes continuent Ã  baisser, 1360 nouveaux cas et 90 dÃ©cÃ¨s

Tunisie : Les courbes continuent à baisser, 1360 nouveaux cas et 90 décès

Les courbes des contaminations et des décès continuent leur tendance baissière, confortant les prédictions des milieux scientifiques et médicaux, quant à la maîtrise de l’épidémie d’ici l’automne, à la faveur de l’intensification de la vaccination et de l’amélioration de l’immunité collective de la société.

Le ministère de la Santé fait état ce jeudi 12 août de 1360 nouveaux cas dépistés positifs au Covid-19 à la date du 10 août, après la parution des résultats de 6 046 analyses, soit un taux de positivité de 22,49 %.

La Tunisie aura enregistré depuis l’avènement de la pandémie 618 124 contaminations par le Covid-19, sur un ensemble de

2 369 269 analyses en laboratoire.

A ce stade, le pays recense 552 606 guérisons, y compris les 3076 personnes rétablies au cours des dernières 24 heures.

Quelque 90 décès ont été signalés à la même date, dont 19 sont survenus le même jour.

Le bilan s’élève, désormais, à 21 310 morts des suites du Covid-19, dont 1011 disparitions les dix premiers jours d’août.

Gnetnews