Tunisie: Prévisions météorologiques pour le lundi 30 septembre 2024

L’Institut national de la météorologie a annoncé que le temps pour ce lundi 30 septembre 2024 sera marqué par des passages nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des valeurs variant entre 25 et 31 degrés Celsius dans le nord, le centre et le sud-est du pays, tandis que l’extrême sud atteindra jusqu’à 35 degrés.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort sur les côtes et dans le sud, tandis qu’il restera de faible à modéré ailleurs.

Enfin, la mer sera très agitée à peu agitée, ce qui pourrait impacter les activités nautiques.

Gnetnews