Visite de la Ministre de l’Équipement au Port de Radès : Création d’une commission pour le suivi des activités et l’amélioration des services

Le mardi 6 août 2024, la ministre de l’Équipement, de l’Urbanisme et de la Gestion du Ministère des Transports, Mme Sarah Zaafrani Zenzeri, a effectué une visite de terrain au port de Radès pour évaluer les opérations commerciales portuaires. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations formulées lors de sa précédente inspection le 30 avril dernier, axées principalement sur l’amélioration des performances et des services à la station de conteneurs et de remorques.

Lors de cette session, la ministre a appelé tous les intervenants à intensifier leurs efforts pour améliorer l’ensemble du système portuaire de Radès. Elle a souligné l’importance d’atteindre les objectifs stratégiques de l’État visant à améliorer les infrastructures portuaires, à promouvoir les services, et à faire du port un moteur d’investissement et un soutien au développement. Dans ce contexte, elle a ordonné la création d’une commission sous l’égide du Ministère des Transports pour assurer le suivi quotidien des activités du port, l’exécution des décisions, et la vérification de la disponibilité des équipements et de la qualité des services.

La ministre a également insisté sur la nécessité pour la Société Tunisienne de Chargement et de Déchargement de fournir un minimum d’équipements pour garantir la continuité et la qualité des services aux clients, ainsi que pour maintenir un rythme acceptable pour les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs. Elle a recommandé une gestion quotidienne des espaces destinés aux conteneurs et aux remorques, en organisant leur sortie du port et en mettant à jour régulièrement les informations sur les unités de chargement.

Le sujet de la sécurité a été également au cœur de cette réunion, la ministre a souligné la nécessité d’établir un système de surveillance efficace pour protéger les biens publics et éviter les interruptions du service public, conformément aux directives du Président de la République. Elle a recommandé d’améliorer les signes de guidage, l’éclairage des espaces, et la signalisation au sol, ainsi que de limiter les mouvements aléatoires conformément aux plans d’exploitation du port.

Enfin, la ministre a insisté sur l’importance de la mise en œuvre du système intelligent de gestion des conteneurs et des remorques (Terminal Operating System – TOS), soulignant le rôle crucial de la numérisation dans la gestion des équipements, des espaces, des ressources humaines, et dans la prise de décision.

La ministre a conclu sa visite par un tour dans la salle de contrôle des accès terrestres et maritimes du port de Radès, exprimant ses remerciements aux agents de sécurité et de sûreté portuaire, et appelant à la généralisation de ce système dans tous les ports commerciaux.

