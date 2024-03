Tunisie : La CNSS annonce l’octroi de crédits, dans leur nouvelle formule, à partir du 01er avril

La caisse nationale de sécurité sociale annonce à l’intention de l’ensemble de ses affiliés, l’octroi à partir du 01er avril de crédits dans leur nouvelle formule, après que leur plafond ait été revu à la hausse.

Cette disposition vise « à rétablir le rôle social de l’Etat, à bâtir l’Etat social et à mieux prendre en charge les affiliés sociaux », rapporte la caisse dans un communiqué.

Ces crédits portent sur :

*Un crédit personnel : 25 mille dinars au maximum à taux d’intérêt fixe équivalant à 8,25 %/ an, remboursable sur trois ans, au lieu du salaire de deux mois et demi, de la moyenne des salaires déclarés au cours des quatre derniers précédents trimestres, précédant la date du dépôt de la demande, remboursable pendant une seule année ;

*Crédit pour l’acquisition d’un véhicule : 50 mille dinars, moyennant un taux d’intérêt fixe de 10 %/ an, remboursable sur cinq ans, au lieu des 10 mille dinars, qui était remboursés pendant 7 ans.

Les personnes souhaitant obtenir un crédit devront retirer le formulaire correspondant, via le site www.cnss.tn, et déposer leur demande, auprès des bureaux locaux et régionaux de la caisse, territorialement compétents.

Gnetnews