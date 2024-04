Eaux florales : La saison de distillation, un hÃ©ritage ancestral transmis de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration

Eaux florales : La saison de distillation, un héritage ancestral transmis de génération en génération

Dans les vastes étendues de la Tunisie, entre les oliveraies scintillantes et les oasis luxuriantes, se cachent des trésors parfumés : les eaux florales. Récoltés et distillés entre les mois de mars et avril, ces joyaux fragrants, héritage précieux d’une longue tradition, captivent les sens et révèlent les vertus secrètes des fleurs, offrant un voyage à la fois olfactif mais aussi thérapeutique.

Fathia Gharbi, originaire de Bizerte distille elle-même les fleurs dont elle dispose sur ses terres. Elle nous en parle avec passion et nous fait découvrir tous les bienfaits de ces eaux.

Un art ancestral perpétué

La distillation des eaux florales en Tunisie remonte à des temps immémoriaux. Transmise de génération en génération, cette pratique artisanale témoigne de l’ingéniosité et de la sagesse des anciens. Dans les régions telles que Nabeul, Bizerte et Zaghouan, les artisans perpétuent cet art avec dévotion, récoltant les pétales délicats du géranium, de la rose, de la fleur d’oranger et d’autres trésors botaniques pour en extraire leurs précieuses essences.

« Cela m’a été transmis par ma mère. D’ailleurs c’est son alambic que j’utilise encore aujourd’hui », nous dit Fathia.

Cette méthode allie savoir-faire traditionnel et respect des plantes pour extraire leurs précieuses essences tout en préservant leur pureté et leur potentiel thérapeutique. Mme Gharbi nous en dévoile tous les secrets :

Sélection des matières premières : Tout commence par la sélection minutieuse des plantes. Les artisans choisissent les fleurs à leur apogée, lorsqu’elles dégagent le plus de parfum et de principes actifs. Le géranium, la rose, la fleur d’oranger et d’autres plantes aromatiques sont récoltés à la main avec soin et respect du cycle naturel.

Préparation des alambics : Les alambics, pièces maîtresses de la distillation, sont préparés avec attention. Traditionnellement en cuivre, ces appareils sont polis et nettoyés pour assurer une conductivité thermique optimale. Ils sont ensuite remplis d’eau et chauffés, prêts à recevoir les plantes.

Chargement des plantes : Les pétales délicats des fleurs fraîchement récoltées sont déposés dans la partie supérieure de l’alambic, appelée cucurbite. Les artisans veillent à ne pas comprimer les plantes, favorisant ainsi la circulation de la vapeur.

Chauffage et distillation : Une fois les plantes chargées, le processus de distillation commence. L’eau est chauffée doucement, provoquant l’évaporation des principes actifs des plantes. La vapeur monte à travers le col de cygne de l’alambic, passant par un serpentin refroidisseur où elle se condense en eau florale pure.

Collecte et séparation : Les eaux florales fraîchement distillées sont recueillies dans des récipients spécialement conçus, séparées de l’huile essentielle qui flotte à leur surface. Cette étape délicate nécessite une grande précision pour garantir la qualité et la pureté des eaux florales.

Filtration et conditionnement : Après la distillation, les eaux florales sont filtrées pour éliminer les éventuelles impuretés et obtenir une clarté cristalline. Elles sont ensuite conditionnées dans des flacons en verre communément appelées « fechka » en arabe, préservant ainsi leur fraîcheur et leur efficacité.

Conservation et utilisation : Les eaux florales sont conservées dans des endroits frais et à l’abri de la lumière pour préserver leur qualité. Leur utilisation est variée : en tant que toniques pour la peau, en vaporisation pour rafraîchir l’atmosphère ou même en cuisine pour parfumer les plats et autres pâtisseries.

Les vertus des eaux florales

Au-delà de leur parfum envoûtant, les eaux florales tunisiennes regorgent de vertus bienfaisantes pour la peau et aussi la tête.

Eau de géranium

L’eau de géranium est réputée pour ses vertus apaisantes et équilibrantes pour la peau et l’esprit. « Elle est particulièrement bénéfique pour les peaux sujettes aux imperfections, grâce à ses propriétés astringentes qui régulent la production de sébum et réduisent les pores dilatés », nous explique Fathia. De plus, son parfum floral frais aide à apaiser les tensions et à équilibrer les émotions, en faisant un tonique naturel pour le corps et l’esprit. « L’eau de géranium est également efficace pour éliminer les nausées en chauffant l’équivalent d’un verre de thé et en le buvant », conseille Fathia Gharbi.

Eau de rose

La rose est depuis longtemps associée à la beauté et à la féminité, et son eau florale ne fait pas exception. Hydratante et tonifiante, elle est idéale pour tous les types de peau, offrant un teint éclatant et une peau lisse et souple. « En plus de ses bienfaits pour la peau, l’eau de rose est également connue pour son effet calmant sur les esprits agités, aidant à soulager le stress et l’anxiété », ajoute Mme Gharbi.

Eau de fleur d’oranger

L’eau de fleur d’oranger, ou néroli, est un véritable élixir de bien-être. Grâce à ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, elle est efficace pour apaiser les peaux irritées et les inflammations cutanées telles que l’eczéma et l’acné. De plus, son parfum doux et envoûtant a des effets relaxants sur le système nerveux, favorisant la détente et le sommeil réparateur.

Eau de camomille

La camomille est connue pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, en particulier lorsqu’elle est utilisée sous forme d’eau florale. Elle est idéale pour calmer les peaux sensibles et irritées, ainsi que pour soulager les démangeaisons et les rougeurs. De plus, son parfum doux et léger aide à apaiser l’esprit et à favoriser un sentiment de calme et de tranquillité. « L’eau de camomille est aussi un très bon antidouleur pour le ventre notamment pour les femmes qui souffrent de douleurs de règles. L’eau doit être à peine chauffée et bue en petite quantité. », précise Fathia Gharbi.

Un engagement envers la nature et la tradition

La distillation des eaux florales en Tunisie ne se limite pas à la simple production de parfums exquis. C’est un engagement envers la nature et la tradition, un respect profond pour la terre et ses dons. En cultivant et en récoltant les plantes avec soin, les artisans perpétuent un héritage précieux, préservant les traditions séculaires tout en soutenant les communautés locales.

De plus, cette pratique artisanale contribue à la préservation de la biodiversité et à la promotion d’un mode de vie durable. En valorisant les ressources naturelles de la Tunisie, les eaux florales deviennent des ambassadrices de la beauté et de la richesse culturelle du pays.

En cette ère moderne, où la recherche de sens et de connexion avec la nature est devenue essentielle, les eaux florales de Tunisie offrent un précieux rappel de l’harmonie entre l’homme et son environnement. Au-delà de leur beauté enivrante, ces joyaux parfumés incarnent la richesse culturelle et la sagesse ancestrale d’un peuple fier de ses traditions. Que ce soit pour leurs bienfaits pour la peau, leurs propriétés thérapeutiques ou simplement pour le plaisir sensoriel qu’elles procurent, les eaux florales tunisiennes continuent de séduire et d’émerveiller, perpétuant ainsi un héritage aussi précieux que les pétales qui les composent.

Wissal Ayadi