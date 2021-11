Aux Halles Concept Store : Le « Novembre gourmand » fait la part belle aux produits de terroir (Reportage)

La gastronomie tunisienne mise à l’honneur pendant un mois à l’Espace « Les Halles Concept Store » à la Soukra, dans la banlieue de Tunis. Le « Novembre gourmand » qui se tiendra jusqu’au 21 de ce mois réunit dans un seul et même endroit, des artisans cuisiniers et pâtissiers. Ils viennent des quatre coins du pays afin de faire découvrir leurs créations imaginées à partir des vieilles recettes d’antan et remises au goût du jour.

Des conférences et des séances de dégustations rythmeront aussi cet évènement.

Enfin, l’objectif est également de mettre en avant cette nouvelle génération d’entrepreneurs dans le secteur du biologique. Huiles d’olive ou de datte, confitures, pâtes de fruits secs, harissa et autres couscous et épices sont mis à la vente pour le plus grand bonheur de nos palais.

L’avantage à travers cet évènement est de donner de la notoriété pour leurs marques. C’est ce que nous a révélé le représentant de la marque locale de confiture « Too Benna By Mima », qui propose des marmelades 100% naturelles.

D’après lui, l’évènement « Novembre Gourmand » est une occasion inratable pour l’enseigne qui débute sur le marché culinaire du terroir tunisien. A l’ouverture, des entrepreneurs et influenceurs sur les réseaux sociaux sont venus découvrir leurs produits. Et le retour était palpable sur leur visibilité, ce qui s’est répercuté également sur leurs ventes.

« Too Benna By Mima », nous a aussi offert une dégustation de la gamme confitures Light, d’abricots, raisins, oranges et coing. Pour les plus gourmands, cette marque propose des produits personnalisés, légèrement sucrés par du sucre de canne ou du sucre blanc.

Nous avons aussi rencontré Fatma M’Barek, créatrice de la marque Crémyto, de pâtes à base de fruits secs, sans additifs nutritionnels et colorants, ni conservateurs et sucre.

Gestionnaire financière de formation, elle a opté pour une reconversion professionnelle. Grâce à ses expériences en matière de comptabilité, entreprenariat et dans le milieu associatif, elle a lancé son propre projet spécialisé dans l’alimentation.

Pour se distinguer dans ce secteur qui gagne de plus en plus du terrain en Tunisie, elle a choisi de créer une nouvelle alternative bienfaisante pour la santé de ses clients, tout en travaillant sur la valorisation du produit tunisien.

« Casâmes, cacahuètes, amandes, noix, pistaches…sont tous transformés en pâtes à tartiner et mélangées, avec d’autres ingrédients à nombreuses vertus, comme le curcuma, pour renforcer l’immunité et atténuer les maladies inflammatoires, le gingembre pour améliorer le transit, et la poudre de Moringa contre les calculs rénaux…L’objectif étant de donner à chaque flacon de pâte à tartiner, des caractéristiques spécifiques ciblées, pour traiter naturellement différentes maladies et carences alimentaires… Au menu de dégustation chez Crémyto, il y aussi d’autres pâtes à base de graines, transformées artisanalement, à froid, loin des méthodes industrielles de fabrication ».

Une vingtaine de marques de produits de terroir tunisien exposent aux Halles concept Store jusqu’aux 21 novembre, comme l’enseigne locale Safir, qui produit des huiles d’olive extra vierge, et d’autres aromatisées, avec du citron, orange, tomates séchées, sauces…La marque Seniatna 100% Bio, qui propose également des pâtes tunisiennes, Nwasser, Tchich, Chorba, Hlelem, Bourghoul, ou encore la marque Hafsa spécialisée dans les sauces, épices, Harissa…

Voici le programme des events prévus pendant le Novembre Gourmand:

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi