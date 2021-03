Coronavirus : Le Maroc suspend ses vols avec l’Algérie et l’Egypte

D’après un communiqué publié par l’officie national des aéroports (ONDA), le Maroc a suspendu ses vols avec l’Algérie et l’Egypte. «Suspension, par les autorités marocaines, des vols en provenance et à destination de l’Algérie et de l’Egypte et ce, jusqu’au 21 mars 2021».

L’ONDA a également souligné via sa page officielle Facebook, que les passagers en provenance de ces pays à travers un autre pays sont également concernés par cette décision.

Rappelons aussi que le Royaume a suspendu ses vols avec 18 autres pays à cause du nouveau variant du Coronavirus. Ces pays sont l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Royaume-Uni et le Brésil.

Le Maroc a pris cette décision dans le cadre des mesures de prévention pour lutter contre la pandémie.

Gnetnews