FTAV : Le tourisme intérieur a sauvé la saison touristique 2021

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Jabeur Ben Attouch, a déclaré ce samedi 04 septembre 2021, que la saison estivale 2021 n’a démarré qu’à partir du 25 juillet.

Avant cette date, la prolifération du virus ainsi que les couvre-feux successifs et l’interdiction de la circulation entre les gouvernorats, ont annulé la saison touristique, a-t-il ajouté.

« L’affluence des touristes locaux était importante notamment dans les zones balnéaires, au sud également, à Djerba, Zarzis, Mahdia, Monastir, et au Sahel, avec une capacité d’accueil de 50% dans les hôtels « .

Ben Attouch a, d’autre part, souligné l’apport du tourisme intérieur qui était la bouée de sauvetage du secteur, pendant le mois d’août. « Le touriste tunisien a relativement été le sauveur de cette saison », a-t-il estimé.

Le président de la Fédération a dans ce contexte appelé à, la création d’une direction du tourisme intérieur qui se charge des touristes locaux et des Tunisiens résidents à l’étranger, tout au long de l’année, notamment durant les vacances scolaires et non pas uniquement durant l’été.

Gnetnews