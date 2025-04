La Tunisie Ã  lâ€™heure de la ZLECAf : Une opportunitÃ© Ã  saisir pour lâ€™intÃ©gration Ã©conomique

La Tunisie à l’heure de la ZLECAf : Une opportunité à saisir pour l’intégration économique

C’est un événement inédit que la Tunisie a accueilli cette semaine : la clôture des activités du Secrétariat général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), première mission officielle en terre tunisienne depuis l’adhésion du pays à l’accord continental. Une cérémonie organisée à Tunis, sous le patronage de la Direction générale des Douanes tunisiennes, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

En présence de représentants de plusieurs pays africains – du Ghana au Cap-Vert, en passant par le Maroc, l’Algérie ou encore la Guinée-Bissau – cette journée a marqué la fin d’un cycle d’accompagnement opérationnel conduit par le Secrétariat de la ZLECAf pour aider la Tunisie à se conformer aux exigences de l’accord.

Une coopération douanière en marche

Intervenant à cette occasion, le Chef de cellule des Operateurs Economiques agréés à la Direction générale des Douanes, Kais Ben Zaied, a souligné l’importance stratégique de l’accord pour la Tunisie, notamment dans l’allègement des procédures douanières et la facilitation des échanges commerciaux intra-africains. « La Douane tunisienne est en train de revoir en profondeur ses procédures, en lien avec les standards fixés par la ZLECAf, notamment sur le plan du guichet unique et de la digitalisation », a-t-il indiqué.

Cette dynamique, a-t-il poursuivi, permettra à la Tunisie non seulement de mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur régionales, mais aussi de promouvoir les exportations nationales vers les marchés africains émergents.

Une Tunisie engagée pour l’Afrique

Pour Chawki Jaballi, Conseiller au secrétariat de la ZLECAf, cette clôture n’est qu’une étape dans un processus plus vaste. « Nous avons bénéficié pendant plusieurs mois d’un accompagnement de haut niveau du Secrétariat général, afin d’adapter notre cadre réglementaire et nos dispositifs de facilitation aux exigences de l’accord », a-t-il expliqué. Il a insisté sur le fait que la ZLECAf est une opportunité historique pour la Tunisie, à condition d’en faire un levier de développement industriel et logistique.

Il a également rappelé que l’accord ne se limite pas au commerce de biens, mais qu’il ouvre également la voie à des négociations sur les services, la propriété intellectuelle et les investissements – autant de domaines dans lesquels la Tunisie a des cartes à jouer.

Une participation africaine remarquée

Outre les représentants tunisiens, l’événement a réuni des délégations de plusieurs directions générales des Douanes africaines, ainsi que des représentants de l’Union africaine, de l’Organisation mondiale des Douanes et des institutions économiques partenaires. Tous ont salué la volonté de la Tunisie de s’impliquer pleinement dans l’édification d’un marché commun africain.

Vers un futur connecté au continent

La Tunisie, forte de sa position géographique stratégique et de son tissu économique diversifié, semble décidée à capitaliser sur la ZLECAf pour élargir ses horizons commerciaux. Et les Douanes, en tant qu’acteur clé de cette transition, s’affichent en première ligne.

