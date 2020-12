Les Halles, un concept store à la Soukra pour la promotion du made in Tunisia (Reportage)

Les artisans de tous les gouvernorats de Tunisie, ont désormais la possibilité d’exposer à Tunis, dans un concept store baptisé « Les Halles », qui vient d’ouvrir ses portes au cœur de la Soukra, en cette fin d’année.

Il s’agit d’un espace d’exposition dédié à la promotion des produits 100% Tunisiens, faits main, créés par des designers, créateurs de mode, artisans, et artistes locaux. L’objectif étant d’ouvrir le champ progressivement à ces artisans, et leur donner plus de visibilité, afin qu’ils puissent intégrer de plus grands marchés, et développer leurs réseaux en tant qu’entrepreneurs.

Selon la fondatrice des « Halles concept store », Ibtissem Ben Dahmen, ce projet consiste à lutter contre l’exclusion, à travers la mise en place d’une économie plus équitable, sociale et solidaire. Ce projet vise également la démocratisation de l’entreprenariat.

A cet effet, chaque année, un artisan est choisi pour exposer gratuitement. Actuellement, le gouvernorat de Kasserine est à l’honneur. En partenariat avec le centre culturel des arts et métiers situé à Jebel Samama, des artisans de la région, spécialisés en confiserie, décoration, tissage et tapisserie, ont été choisis pour exposer et participer aux évènements de promotion.

« L’idée était de redorer l’image de Kasserine ; ce gouvernorat qui a été frappé, à maintes reprises par le terrorisme, pourtant la région compte plusieurs artisans et artistes de talent, mis à l’ombre depuis ces évènements. », a-t-elle souligné.

Exposition virtuelle sur une plateforme en ligne

« Les halles concept store », donne aussi l’opportunité à chaque artisan d’exposer virtuellement sur une plateforme en ligne, de e-commerce, en tant qu’entrepreneur autonome. Ils pourront accéder personnellement au site, pour voir l’évolution de leurs comptes. Le but étant d’optimiser les ventes en ligne, et de viser parallèlement l’exportation », nous a expliqué la fondatrice.

Ibtissem Ben Dahmen a par ailleurs rappelé que le but est de revaloriser un patrimoine artisanal, transmis par nos ancêtres de génération en génération, modernisé et revisité par de jeunes designers et créateurs talentueux, qui n’ont pas eu la chance de briller en dehors de leurs régions.

« Ce qui nous a encouragé à lancer cette initiative économique, c’est qu’en ces temps de crise économique, d’inflation et avec la flambée des prix d’importation, les Tunisiens ont effectué un retour remarquable vers le local, car non seulement ça leur revient moins cher, mais aussi parce qu’il y a eu une amélioration exceptionnelle de la qualité de production», a-t-elle ajouté.

Plusieurs artisans exposent actuellement à « les halles concept store », situé au plein cœur de la Soukra. On y trouve les créations des stylistes Salah Barka et Olfa Slaoui, les produits cosmétiques de « Secrets de nature », « Empreinte design&gravure », « Narcisse senteurs créatives »…

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi