Mouled : Les Tunisiens au rendez-vous pour cÃ©lÃ©brer une fÃªte incontournable

Mouled : Les Tunisiens au rendez-vous pour célébrer une fête incontournable

A la veille de la fête du Mouled (naissance du prophète), les vendeurs des graines d’Alep et de fruits secs ont enregistré une affluence importante. Les Tunisiens, malgré l’ambiance sinistre dans laquelle baigne le pays depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, n’hésitent pas à profiter de chaque évènement festif, pour célébrer et redonner à leur quotidien un peu de gaieté…

Des files d’attente interminables dans les épiceries, magasins et hyper-marchés. Tous ayant un objectif commun, réaliser les préparatifs de la fête du Mouled convenablement ! A commencer par les ingrédients de » l’Assida » à base de Zgougou (pin d’Alep), farine, sucre, lait concentré, jusqu’à la décoration composée d’amandes, noisettes, pistaches et pignons, vermicelles colorées, dragées…. S’y ajoutent les arômes pour la crème pâtissière, en plus des ustensiles nécessaires à la cuisson et présentation, passoires, bols et louches en bois pour mélanger à feu doux cette crème traditionnelle…

Tous ces produits affichent des prix concurrentiels qui diffèrent d’un magasin à un autre. Quant aux clients, ils sont souvent à l’affut du tarif le plus bas, dans ces temps de crise économique.

Le cout cher de l’Assida

La plupart des enseignes qui proposent ces produits nécessaires à la préparation de l’Assida, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les magasins du coin, ont opté pour des promotions touchant toute la marchandise dédiée à la fête du Mouled. Pourtant, le traditionnel débat sur les prix refait surface en Tunisie.

En effet, ces festivités ne sont plus accessibles à tous les citoyens, et cela date d’un bout de temps. Le prix d’un kilogramme de Zgougou en graines varie entre 35 et 60 dinars. Pour le Pin d’Alep moulu qui se vend en boite, il est entre 16 et 24 dinars les 500 grammes cette année, contre 14.5 dinars l’année dernière.

Quant aux fruits secs, ils sont en hausse également. Le kilogramme de pistache est à partir de 90 dinars, le kg de noix est à 50 dinars, et le pignon est à partir de 90 dinars le kilo.

Pour ce fait, plusieurs ont laissé tomber ce plat phare du Mouled avec sa préparation artisanale, pour opter pour une crème noisette. Une autre alternative adoptée notamment par les jeunes femmes, puisque sa recette est plus simple et son prix est plus doux (entre 14 et 16 dinars les 500 grammes).

Pour ne pas dépenser autant à l’occasion du Mouled, d’autres ont renoué avec les traditions d’antan en optant pour une Assida blanche à base de farine.

Mais, malgré ces tentatives de boycotter le Zgougou, ce sont les prix des fruits secs qui demeurent exorbitants et qui n’encouragent pas à préserver cette tradition culinaire.

Pourtant, en visitant quelques pâtisseries, nous avons remarqué l’existence d’une offre plus variée. Des « Assidas » Bio à base de miel, ou sans sucre, ou encore des « Assidas trio pistache noisette », dont le prix du bol varie entre 5 et 8 dinars…Des tarifs plutôt chers pour plusieurs Tunisiens qui peinent à boucler le mois, avec la persistance de l’inflation et une crise économique aiguë.

Emna Bhira