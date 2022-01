Des aides alimentaires au profit de 3000 familles nécessiteuses à Kasserine, Kairouan et Siliana

Grâce à la contribution du Japon, le Programme alimentaire mondiale des nations unies (PAM) livre 100 tonnes de nourriture en nature pour répondre aux besoins des familles vulnérables suite à la pandémie de COVID.

En Tunisie, dans le cadre du don du Japon de US$ 280.000 au Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies annoncé en mai 2021, le PAM, grâce à son partenaire de mise en œuvre l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), a distribué en Décembre 2021 des colis alimentaires à 3 000 ménages vulnérables comme complément aux transferts sociaux du gouvernement en coordination avec le Ministère des Affaires Sociales et cela, à Kasserine, Kairouan et Siliana. Cela a permis à plus de 15 000 personnes d’améliorer leur nutrition grâce à des aliments sains et nutritifs.

Les populations des zones rurales éloignées de la Tunisie sont touchées par l’impact socio-économique de la crise sanitaire en raison de la perte des moyens de subsistance et de l’insécurité alimentaire à la suite des restrictions de mouvement et aux graves difficultés d’importation et d’approvisionnement local.

Le gouvernement du Japon, par le biais d’un don au PAM, a souhaité soutenir l’amélioration de la réponse à la pandémie de COVID-19 en Tunisie, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition des populations vulnérables vivant dans les zones rurales.

L’aide alimentaire a touché 1 500 familles à Kasserine, 750 familles à Kairouan et 750 familles à Siliana. Le colis alimentaire est composé de différents produits alimentaire de base comptant pour un total de 2100 Kcal par colis, suffisant pour soutenir le régime alimentaire d’une famille de 5 personnes pendant 14 jours. Le calcul est basé sur une ration nutritionnelle de 2100 Kcal/jour/personne. Le panier proposé représente des taux en macro et micro-nutriments assez équilibré soit 45% de protéine, 30% de lipide et 11,7% de Fer par jour et par ménage.

La cérémonie de distribution a eu lieu au magasin de l’UTSS à Kasserine en présence du Ministre des Affaires Sociales, Malek Zahi, de Son Excellence l’Ambassadeur du Japon, Shinsuke Shimizu, du Chef de Programme PAM Tunisie, Philippe Royan, du Gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk, et du Président de l’UTSS Mohamed Khouini.

« Nous sommes heureux de collaborer avec le PAM, notre partenaire fiable, lauréat du prix Nobel de la paix en 2020 « , a déclaré M. Shinsuke Shimizu, Ambassadeur du Japon en Tunisie. « Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à ce projet qui permettra de soulager la détresse de 3 000 familles à Kasserine, Siliana et Kairouan, alors que la Tunisie fait face à une crise économique et sociale qui risque de s’aggraver avec l’arrivée de l’hiver ».

Communiqué