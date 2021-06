Prévisions météo : Un weekend nuageux accompagné de quelques pluies

Durant ce dernier weekend du mois de juin, le temps sera nuageux au nord et au centre de la Tunisie, a fait savoir l’Institut national de la météorologie ce samedi 26 juin 2021.

Des cellules orageuses sont attendues l’après-midi dans les hauteurs de l’ouest et seront accompagnées de quelques pluies.

Le ciel sera partiellement couvert dans le Sud.

Les températures oscilleront entre 28 °C et 33 °C dans les régions côtières et entre 35 °C et 42 °C dans l’intérieur du pays. Elles atteindront 46 °C dans le Sud, et seront accompagnées de coups de sirocco.

Le vent de secteur est fort près des côtes et dans le Sud à faibles et modérés dans le reste des régions. Quant à la mer elle sera peu agitée, à agitée à partir de l’après-midi.

