Tunisie : Les enseignants contractuels et vacataires rejoignent les protestations des docteurs et chercheurs au chômage

Les docteurs et chercheurs au chômage tiennent ce mercredi 08 décembre, un rassemblement baptisé « Le jour de la décision ». Cet évènement vient comme une réponse à la stigmatisation de l’Etat, de protestations qui ont duré depuis l’été dernier, devant le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces docteurs au chômage revendiquent leur droit à l’emploi, et à des conditions de travail dignes du plus haut diplôme de l’Etat.

La semaine dernière, ils ont opté à l’escalade, et ont appelé leurs collègues enseignants contractuels et vacataires à boycotter les établissements de l’enseignement supérieur dans lesquels ils travaillent, afin de porter leur soutien à leur mouvement et dénoncer toute forme d’embauche précaire et indigne des titulaires du doctorat.

Gnetnews