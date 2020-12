Tunisie : Des députés de Kairouan boycottent la visite d’une délégation ministérielle ce lundi dans la région

Les députés Khaled Krichi et Nizar Makhloufi annoncent le boycott de la réunion de ce lundi 28 décembre de la délégation ministérielle à Kairouan.

« Nous refusons d’être de faux témoins d’une mise en scène dont le but n’est autre que l’atermoiement », écrivent-ils sur leur page facebook, s’engageant « à poursuivre leur militantisme, par tous les moyens légaux et légitimes, jusqu’à ce que les revendications de Kairouan et de sa population pour le développement et le progrès, soient réalisées ».

Une délégation ministérielle se rend ce lundi en visite de trois jours à Kairouan pour examiner les décisions prises lors de conseils ministériels de 2015 et 2017.

Son programme de travail démarrera par une réunion ce matin au siège du gouvernorat, la délégation planchera sur les projets dans la région, notamment ceux qui se heurtent à un blocage.

Des experts, et des directeurs généraux auprès de certains ministères seront également de ce déplacement.

Gnetnews