A Riyad, la Tunisie rÃ©affirme son soutien indÃ©fectible au peuple palestinien

A Riyad, la Tunisie réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a conduit la délégation tunisienne lors du Sommet de Suivi Arabe et Islamique Extraordinaire, qui s’est tenu ce lundi 11 novembre 2024 à Riyad. Ce sommet, dédié à la recherche d’une action collective arabe et islamique, visait à mettre fin à la guerre injuste menée par l’occupant contre le peuple palestinien.

Dans son discours, M. Nafti a réaffirmé la position inébranlable de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale. Il a appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour imposer un cessez-le-feu immédiat et à instaurer des couloirs sécurisés afin de garantir l’acheminement d’une aide humanitaire d’urgence.

M. Nafti a également exprimé le soutien de la Tunisie au Liban, soulignant le droit de ce pays à défendre sa sécurité et sa souveraineté face aux agressions récentes. Il a insisté sur l’urgence d’une mobilisation internationale face à cette crise, mettant en garde contre les menaces que cette situation fait peser sur la stabilité de la région.

En marge de ce sommet, le Ministre tunisien a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues des États membres de la Ligue des États Arabes et de l’Organisation de la Coopération Islamique, renforçant ainsi les liens et la coordination pour une action commune.

