Abdelkader Belhassan : « Je ne vais jamais pardonner Chiboub »

L’ex attaquant buteur du CO Transports, du CA Bizertin et de l’Espérance Sportive de Tunis a fait le tour de sa carrière ce mardi sur les ondes d’ExpressFM.

Abdelkader Belhassan a expliqué le périple qui l’a amené au parc B, et les grands succès obtenus sous le maillot Sang et Or : « J’ai tout gagné. Jusqu’à aujourd’hui, je suis aimé et respecté par tout le public espérantiste. Pour moi, ceci a une valeur inestimable ».

Interrogé sur Slim Chiboub, le ton de « Gaddour » a changé : » Après avoir contribué à la victoire de beaucoup de titres, j’ai raté la fameuse occasion contre Al Hilal en Coupe arabe devant une cage vide après une feinte mémorable. Nous avons perdu cette finale et Chiboub s’est vengé. Comment ? Le FC Bruges a voulu me recruter, mais Slim a fermé la porte. Je ne vais jamais lui pardonner ça ».

GnetNews