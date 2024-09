Abdellatif Mekki et Nizar Chaâri condamnés à huit mois de prison ferme pour falsification de parrainages

La Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce mardi, le jugement de première instance et a condamné Abdellatif Mekki et Nizar Chaâri à huit mois de prison ferme, avec effet immédiat. En plus de cette peine, les deux hommes se voient interdire à vie toute candidature à des élections, en raison d’accusations de falsification de parrainages.

Un troisième accusé dans cette affaire a, quant à lui, été remis en liberté.

Gnetnews