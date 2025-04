La Tunisie entre tradition et innovation : Son pavillon « Résonance » brillera à l’Expo Osaka 2025

La Tunisie s’apprête à marquer de son empreinte l’Exposition Universelle Expo Osaka 2025, qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre sur l’île artificielle de Yumeshima, au Japon. Placé sous le thème « Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain », cet événement d’envergure mondiale accueillera près de 28 millions de visiteurs issus de 160 pays, offrant ainsi une plateforme inédite pour la mise en valeur du savoir-faire tunisien.

Lors de la conférence de presse tenue ce matin au siège du CEPEX, Mourad Ben Hassine Commissaire Général de la Tunisie à l’Expo 2025 Osaka et PDG du CEPEX a présenté la participation tunisienne axée sur trois piliers majeurs : le développement durable, la gastronomie, et les sciences et l’innovation. Selon lui, ces axes traduisent une volonté claire de positionner la Tunisie comme un acteur responsable et innovant sur la scène internationale.

Un pavillon aux accents poétiques et symboliques

Le pavillon tunisien, d’une superficie de 300 m², est le fruit d’un travail méticuleux mené par des architectes qui ont baptisé leur proposition « Résonance ». Ce concept vise à incarner la dualité de la Tunisie, oscillant entre délicatesse et puissance. La façade, qui mêle la pureté du jasmin — symbole de l’hospitalité tunisienne — à la force d’une mosaïque authentique, évoque les récits millénaires du pays. Un socle rouge écarlate vient parfaire cette alliance subtile entre les couleurs tunisiennes et japonaises, unissant ainsi deux cultures dans un dialogue harmonieux.

Le parcours du pavillon se décline en quatre étapes :

L’Écho : La première station immerge le visiteur dans un voyage où hologrammes de masques carthaginois et éléments aquatiques rappellent la sagesse ancestrale dans la gestion des ressources, tout en dénonçant les maux contemporains tels que la pollution et le réchauffement climatique.

L’Élan : Dans une ambiance feutrée, le désert tunisien s’étend sous un ciel étoilé, invitant à une méditation sur la petitesse de l’homme face à l’immensité de l’univers. Des « boîtes magiques » dévoilent des récits captivants du passé.

L’Éveil : Cet espace met en lumière la modernité tunisienne, positionnant le pays comme un carrefour de savoirs et d’innovations. La dynamique des échanges internationaux et des collaborations est ici célébrée.

L’Essence : Point d’orgue du parcours, un grand olivier et la figure emblématique d’Hannibal Barca incarnent la force et l’audace d’un peuple. Ce sanctuaire culinaire et artisanal rend hommage aux traditions millénaires tout en offrant un avant-goût des saveurs tunisiennes.

En sortant, le visiteur est accueilli par un jardin de jasmins, un ultime écrin olfactif rappelant la douceur d’une hospitalité sans égale.

Les enjeux d’une participation ambitieuse

La participation de la Tunisie à l’Expo Osaka 2025 ne se limite pas à une vitrine esthétique et culturelle. Elle s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme visant à renforcer la présence du pays sur la scène internationale. En mettant l’accent sur le développement durable, la Tunisie souhaite montrer l’exemple en matière de gestion des ressources naturelles et de transition écologique, un enjeu majeur à l’échelle mondiale.

L’axe gastronomique, quant à lui, est une invitation à découvrir une cuisine riche et variée, symbole de la générosité et de la diversité culturelle tunisienne. La valorisation des sciences et de l’innovation renforce cette dynamique en plaçant le pays comme un pôle d’échanges et de partenariats technologiques.

Par ailleurs, lors de cette conférence, l’Ambassadeur du Japon en Tunisie – Takeshi Osuga a souligné avec fierté que c’est la troisième fois que le Japon accueille une exposition universelle a rappelé les liens forts et historiques entre les deux nations. Il a évoqué, entre autres, la 8ème édition de la TICAD organisée en Tunisie il y a deux ans, événement qui avait déjà renforcé la coopération et le dialogue entre ces deux pays aux cultures si différentes et complémentaires.

Avec un tel engagement, la Tunisie ne se contente pas de participer à un événement international ; elle revendique haut et fort son identité, ses valeurs et sa capacité à innover. Le pavillon « Résonance » se veut être un miroir de cette ambition, un espace où passé et futur se rencontrent pour dessiner les contours d’une société tournée vers les défis de demain.

Cet événement s’annonce comme une véritable célébration des potentialités tunisiennes, à la croisée des chemins entre tradition et modernité, et illustre parfaitement la détermination du pays à jouer un rôle dans la conception du futur.

Gnetnews