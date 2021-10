Abdessalam Younsi condamné à 28 ans de prison

L’ancien président du Club Africain, Abdessalam Younsi, a été condamné à 28 ans de prison et à une amende de deux millions de dinars pour émission de chèques sans provision.

Dans une déclaration accordée à Mosaique FM, l’adjoint du procureur de la République et porte parole du Tribunal de première instance de l’Ariana, Fatma Boukataya, a précisé que le Chambre en charge des chèques a examiné six dossiers qui concernent Younsi et l’a condamné à cinq ans de prison dans cinq affaires et à trois ans dans la sixième.