Accord de partenariat pour la formation complÃ©mentaire et la qualification dans le secteur du bÃ¢timent

Dans le cadre du renforcement de l’employabilité des jeunes et de leur intégration au marché du travail, en réponse aux besoins spécifiques des entreprises et des secteurs économiques, le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a signé, lundi 3 juin 2024, une convention de partenariat pour la formation de courte durée et la qualification en réponse aux besoins du secteur du bâtiment.

Cette convention, signée entre l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP), l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), la Chambre Nationale des Entreprises de Bâtiment et Travaux Publics (CNEBTP) et l’organisation allemande BBW, s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-allemande.

La convention vise à organiser des formations de qualification pour 60 jeunes dans le secteur du bâtiment, plus précisément dans le domaine de la construction et de la pose de revêtements. Les formations auront lieu au centre sectoriel de formation en bâtiment à Siliana, relevant de l’ATFP.

Les formations seront dispensées sur une durée de six mois, en présentiel et à distance, en alternance entre le centre de formation et l’entreprise d’accueil.

Cette initiative vise à :

Renforcer les compétences des jeunes dans le secteur du bâtiment et répondre aux besoins du marché du travail.

Faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi dans le secteur du bâtiment.

Promouvoir la coopération tuniso-allemande dans le domaine de la formation professionnelle.

