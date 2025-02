AÃ©roport de Tabarka-AÃ¯n Draham : Un potentiel inexploitÃ© en attente de relance

Aéroport de Tabarka-Aïn Draham : Un potentiel inexploité en attente de relance

L’aéroport international de Tabarka-Aïn Draham, situé à 13 km de la ville côtière de Tabarka, dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir des avions. Pourtant, son activité est à l’arrêt depuis 2011, affichant un chiffre d’affaires aérien nul en janvier 2025, selon Anis Azizi, responsable de l’aéroport.

Une infrastructure sous-exploitée

Doté d’une capacité d’accueil de 250 000 passagers par an et s’étendant sur 240 hectares, l’aéroport bénéficie d’équipements modernes. Pourtant, il peine à retrouver son rôle stratégique dans le développement touristique et économique du nord-ouest du pays.

Anis Azizi rappelle que l’aéroport, opérationnel depuis 1992, était auparavant une plaque tournante pour les passagers en provenance de France, d’Allemagne et d’Italie. Malgré une baisse progressive de son activité après 2011, l’État continue d’y investir pour l’entretien des équipements et la formation du personnel.

Un levier pour le tourisme régional

Selon Issa Marouani, commissaire régional du tourisme, le gouvernorat de Jendouba regorge d’atouts naturels, culturels et historiques, en faisant une destination touristique attractive. Pour lui, la réouverture de l’aéroport est essentielle pour attirer des visiteurs de nouveaux marchés.

De son côté, Ali Zoghlami, délégué régional de l’Office des Tunisiens à l’étranger, souligne l’intérêt de nombreux Tunisiens résidant à l’étranger, notamment ceux originaires du nord-ouest, à utiliser cet aéroport pour ses avantages de proximité.

Des vols vers l’Italie dès juin 2025

Dans l’optique d’une relance progressive, des vols non réguliers entre Tabarka et Bologne seront mis en place dès juin 2025, avec deux liaisons par semaine jusqu’en octobre. Cette initiative, issue de négociations avec des opérateurs, vise à redynamiser le secteur touristique local, misant sur les 25 km de côtes, les hôtels de la région, le golf et la chasse.

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a confirmé que le gouvernement œuvre à la relance des aéroports intérieurs, dont celui de Tabarka-Aïn Draham, afin de capter une nouvelle clientèle, notamment sur les marchés européens.

La réactivation de l’aéroport apparaît désormais comme une priorité pour stimuler l’économie régionale et répondre aux attentes des habitants et de la diaspora.

