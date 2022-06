Affaire Instalingo: Nouveau mandat de dépôt contre Adel Daâdaâ, Bechir Yousfi et Lotfi Hidouri

Adel Daâdaâ, Bechir Yousfi et Lotfi Hidouri de nouveau été visés par un mandat de dépôt. La chambre de mises en accusation près la Cour d’Appel de Sousse a annulé, ce mardi 28 juin 2022, la décision de leur libération dans l’affaire « Instalingo ».

Selon le porte-parole de la Cour d’Appel de Sousse, Hedi Khessib a décaré à l’agence TAP, la chambre d’accusation a décidé de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction pour poursuivre l’enquête.

Pour rappel, le 21 juin dernier, suite à l’audition de neuf personnes placés en garde à vue dans l’affaire Instalingo, six mandats de dépôt avaient été émis et trois personnes étaient restées en état de liberté.

En septembre 2021, le ministère public avait ouvert une enquête visant cette entreprise, implantée à Kalâa Kebira et spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique. Les suspects sont accusés d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres, à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien, conformément aux articles 67, 68 et 72 du Code pénal.