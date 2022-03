Le Conseil de l’Europe confiant en la capacité de la Tunisie à franchir l’étape actuelle

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a indiqué, vendredi, que la nouvelle cheffe du bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, Pilar Morales Shaw, a exprimé sa confiance en la capacité de la Tunisie « à franchir et couronner de succès cette étape sensible et à consolider le processus démocratique ».

C’est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre tunisien des Affaires étrangères et de la Migration, Othman Jerandi et la responsable européenne au siège du département des Affaires étrangères, selon un communiqué de la diplomatie tunisienne.

A cette occasion, Shaw a exprimé sa confiance en la capacité de la Tunisie à franchir cette étape sensible, à consolider le processus démocratique et à réaliser la transition dans les meilleures conditions.

La responsable européenne a réitéré la disposition du Conseil de l’Europe à mettre son expertise au service du processus politique et de développement en Tunisie.

De son côté, Jarandi a réaffirmé l’attachement de la Tunisie au choix démocratique, indiquant que le pays vit actuellement au rythme d’un processus de réformes qui permettra d’instaurer une véritable démocratie, conformément aux aspirations des Tunisiens.

Gnetnews